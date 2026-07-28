Rassie Erasmus llenó de elogios a Los Pumas y dejó un mensaje claro antes del duelo en Buenos Aires
El entrenador de Sudáfrica aseguró que el seleccionado argentino es la prioridad absoluta de los Springboks, pese a la inminente serie frente a Nueva Zelanda. Además, explicó cómo administrará el plantel y destacó el nivel del equipo de Felipe Contepomi.
Resumen para apurados
- El DT de Sudáfrica, Rassie Erasmus, afirmó que vencer a Los Pumas en Buenos Aires el 8 de agosto es su prioridad absoluta, previo al duelo frente a los All Blacks.
- Para el choque en Vélez, el técnico dividió el plantel: 26 jugadores viajarán a Argentina y el resto preparará en Johannesburgo el cruce ante Nueva Zelanda.
- El choque medirá el nivel de ambos seleccionados y servirá a los Springboks para evaluar quiénes están listos para enfrentar a los All Blacks semanas después.
A menos de dos semanas del esperado choque en el estadio José Amalfitani, el entrenador de Sudáfrica, Rassie Erasmus, dejó en claro cuál es el principal objetivo de los Springboks. Aunque después del compromiso en Buenos Aires se avecina una exigente serie frente a los All Blacks, el técnico aseguró que toda la atención de su equipo está puesta en Los Pumas.
El encuentro, programado para el próximo 8 de agosto, abrirá una etapa decisiva de la temporada internacional y enfrentará a dos de los seleccionados más competitivos del hemisferio sur. En ese contexto, Erasmus descartó cualquier tipo de distracción con el futuro calendario.
"Argentina es nuestro primer objetivo", afirmó el head coach sudafricano al ser consultado sobre la planificación del equipo. La frase marcó el tono de una conferencia en la que también destacó el crecimiento del conjunto dirigido por Felipe Contepomi.
"Primero tenemos que vencer a Argentina"
Lejos de minimizar al rival, Erasmus fue contundente al valorar el nivel del seleccionado argentino.
"Es difícil no subestimar a Argentina, pero primero tenemos que vencerla. Queremos ganar todos los partidos que juguemos", expresó el entrenador, dejando en claro el respeto que genera el combinado nacional.
El técnico incluso consideró que el duelo en Buenos Aires servirá como una verdadera prueba para sus jugadores antes de medirse con Nueva Zelanda.
"Argentina es un equipo de calidad, y enseguida se verá quién está preparado para jugar contra Nueva Zelanda dos semanas después", sostuvo.
Consultado por la convocatoria presentada por los All Blacks, Erasmus también fue categórico. "Vi que anunciaron la plantilla, pero en este momento todos estamos concentrados en Argentina. No los estudié", respondió.
Mientras tanto, Sudáfrica ya definió una logística especial para afrontar los próximos compromisos. Un grupo de 26 jugadores viajará a Buenos Aires, mientras que entre 15 y 16 rugbiers permanecerán en Johannesburgo para preparar la serie frente a Nueva Zelanda.
Erasmus explicó que la decisión responde a la necesidad de mantener activos a todos los integrantes del plantel. "Lo importante es que no queremos mantener a un jugador con nosotros y no utilizarlo durante la serie contra los All Blacks. Por eso les estamos dando a algunos jugadores la oportunidad de jugar para sus franquicias", señaló.
Además, no descartó liberar a más jugadores en caso de que no sumen minutos suficientes. "En la medida en que podamos dar de baja a algunos jugadores sin comprometer la profundidad de la plantilla, intentaremos hacerlo", agregó.
Por último, el entrenador remarcó que el compromiso ante Los Pumas trasciende cualquier planificación deportiva. "Este partido no se planeó con ese motivo en mente; siempre se trató de honrar nuestra relación con Argentina", afirmó, destacando el valor histórico del vínculo entre ambos seleccionados y la importancia que tiene para los Springboks visitar nuevamente Buenos Aires.