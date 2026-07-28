Los Pumas perfilan el equipo para enfrentar a Sudáfrica: los posibles titulares de Felipe Contepomi
El seleccionado argentino continúa con la preparación para el duelo frente a los Springboks, el próximo 8 de agosto en Vélez. El plantel combina regresos de experiencia, posibles debutantes y varias bajas de peso.
Resumen para apurados
- Felipe Contepomi perfila la formación de Los Pumas para recibir a Sudáfrica el 8 de agosto en Vélez, iniciando una exigente serie ante los bicampeones del mundo.
- El plantel argentino combina el regreso de referentes con diez posibles debutantes. Por su parte, los Springboks afrontarán el duelo con las bajas sensibles de Mostert y Nche.
- Este compromiso evaluará el recambio generacional del seleccionado argentino y sentará las bases competitivas para encarar el resto de la temporada frente a rivales de élite.
Los Pumas transitan una semana clave en la preparación para uno de los desafíos más exigentes de la temporada. El próximo sábado 8 de agosto, el seleccionado argentino recibirá a Sudáfrica en el estadio José Amalfitani, en un encuentro que marcará el inicio de una exigente serie frente a los bicampeones del mundo.
Con el plantel ya confirmado, Felipe Contepomi comenzó a delinear el equipo que buscará dar el golpe ante los Springboks. La convocatoria refleja una clara apuesta por la renovación, aunque sin dejar de lado la experiencia de varios referentes que vuelven a vestir la camiseta albiceleste.
La lista presenta un importante recambio generacional, con 10 jugadores que podrían hacer su debut absoluto con Los Pumas. Entre ellos aparecen nombres que vienen destacándose en sus clubes y en el Súper Rugby Américas.
El posible XV y un rival con bajas importantes
Si bien el entrenador todavía no confirmó la formación, la base del equipo que saldría a la cancha en Vélez ya comenzó a tomar forma. En los forwards aparecen Mayco Vivas, Ignacio Ruiz, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Guido Petti, Pablo Matera, Benjamín Grondona y Joaquín Moro.
En tanto, la línea de backs estaría integrada por Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Santiago Carreras.
Además de los jóvenes, el plantel contará con regresos de experiencia. Tomás Lavanini vuelve a estar disponible para reforzar la segunda línea, mientras que Gonzalo Bertranou, Rodrigo Martínez, Santiago Pernas y Benjamín Grondona también reaparecen en la consideración del cuerpo técnico tras distintas ausencias.
Del otro lado estará una Sudáfrica que llegará con dos bajas sensibles. Los campeones del mundo Franco Mostert y Ox Nche no podrán disputar el encuentro, aunque el seleccionado dirigido por Rassie Erasmus mantiene intacta su ambición. De hecho, el entrenador sudafricano fue contundente al asegurar que "Argentina es nuestro primer objetivo", dejando en claro la importancia que le asignan al compromiso en Buenos Aires.