Los Pumas perfilan el equipo para enfrentar a Sudáfrica: los posibles titulares de Felipe Contepomi

Del otro lado estará una Sudáfrica que llegará con dos bajas sensibles. Los campeones del mundo Franco Mostert y Ox Nche no podrán disputar el encuentro, aunque el seleccionado dirigido por Rassie Erasmus mantiene intacta su ambición. De hecho, el entrenador sudafricano fue contundente al asegurar que "Argentina es nuestro primer objetivo", dejando en claro la importancia que le asignan al compromiso en Buenos Aires.