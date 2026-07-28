Adam Bareiro preocupa en Boca: cuánto tiempo estará fuera y por qué crece la chance de una operación

Mientras Boca espera una respuesta definitiva del tratamiento, el futuro inmediato de Bareiro sigue siendo una incógnita. La próxima revisión médica será clave para determinar si el atacante podrá volver a las canchas en cuestión de semanas o si deberá afrontar una operación que modificaría por completo los planes del cuerpo técnico para el resto del año.