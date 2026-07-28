Adam Bareiro preocupa en Boca: cuánto tiempo estará fuera y por qué crece la chance de una operación
El delantero paraguayo continúa con molestias por una hernia de disco y su recuperación mantiene en alerta al cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena. En una semana se definirá si evita el quirófano o si deberá afrontar una intervención que lo alejaría varios meses de las canchas.
Resumen para apurados
- El delantero de Boca, Adam Bareiro, definirá esta semana si requiere cirugía por una hernia de disco que le impide entrenar con normalidad en el club.
- Luego de recibir un bloqueo lumbar y arrastrar un reciente desgarro, si la infiltración falla será operado, alargando su recuperación de 3 semanas a 3 meses.
- La posible inactividad prolongada del atacante obligó al cuerpo técnico de Boca a acelerar la búsqueda de un centrodelantero en el mercado de pases.
La situación física de Adam Bareiro mantiene en vilo a Boca. El delantero paraguayo continúa recuperándose de una hernia de disco que le impide entrenarse con normalidad y el cuerpo médico sigue de cerca su evolución para determinar si podrá evitar una cirugía.
El atacante fue sometido recientemente a un bloqueo lumbar, un tratamiento elegido como primera alternativa antes de recurrir al quirófano. Aunque todavía siente dolores, desde el club consideran que esas molestias forman parte del proceso habitual tras la intervención.
Ahora, la evolución durante los próximos días será determinante para definir cuál será el siguiente paso. Boca estableció un plazo de una semana para evaluar la respuesta al tratamiento y decidir el camino a seguir.
Los dos escenarios que analiza Boca
Si el bloqueo lumbar resulta efectivo y Bareiro consigue dejar atrás el dolor, el siguiente paso será iniciar un proceso de reacondicionamiento físico para recuperar ritmo de competencia. En ese escenario, el delantero podría volver a estar disponible en aproximadamente tres semanas.
Sin embargo, existe otra posibilidad mucho más preocupante para el "Xeneize". Si las molestias persisten y el paraguayo no logra reintegrarse a los entrenamientos grupales, el cuerpo médico analizará seriamente la necesidad de una intervención quirúrgica.
En caso de pasar por el quirófano, los tiempos de recuperación cambiarían considerablemente. La operación demandaría cerca de tres meses de rehabilitación, lo que significaría una baja sensible para Boca en un tramo importante de la temporada.
La recuperación de Bareiro también está condicionada por su historial reciente de lesiones. Durante el semestre pasado sufrió un doble desgarro que complicó su preparación física y le impidió entrenarse con continuidad, un factor que influye en el proceso actual.
La incertidumbre sobre su estado llevó al cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena a acelerar la búsqueda de un nuevo centrodelantero en el mercado de pases. La dirigencia considera prioritario sumar una alternativa ofensiva ante la posibilidad de perder al paraguayo por un período prolongado.
Entre los principales apuntados aparece Lucas Passerini, delantero de Belgrano, por quien ya existen conversaciones. Además, en la lista de posibles incorporaciones figuran Luciano Gondou, David Romero y Nicolás "Uvita" Fernández.
Mientras Boca espera una respuesta definitiva del tratamiento, el futuro inmediato de Bareiro sigue siendo una incógnita. La próxima revisión médica será clave para determinar si el atacante podrá volver a las canchas en cuestión de semanas o si deberá afrontar una operación que modificaría por completo los planes del cuerpo técnico para el resto del año.