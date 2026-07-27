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Óscar Córdoba bancó a Álvaro Montero tras la goleada de Boca: "Es un arquero de selección"

El histórico arquero colombiano respaldó a su compatriota luego de las críticas por la derrota de Boca ante Deportivo Riestra. Además, aseguró que el guardameta "se va a reponer" y continuará como titular.

Álvaro Montero, arquero de Boca.
Álvaro Montero, arquero de Boca.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El histórico exarquero Óscar Córdoba respaldó al colombiano Álvaro Montero tras las críticas por la derrota 3-0 de Boca ante Riestra en el estadio Guillermo Laza.
  • Tras recibir tres goles y un golpe en la rodilla, Montero fue cuestionado por la hinchada, pero el cuerpo técnico confirmó que se encuentra físicamente bien.
  • Con el apoyo público de un ídolo xeneize y de su DT, Montero se mantendrá como titular en el arco de Boca para afrontar los próximos compromisos.
Resumen generado con IA

La derrota de Boca por 3-0 frente a Riestra dejó varias preocupaciones en el equipo de Rodolfo Arruabarrena, pero una de las principales apuntó al rendimiento de Álvaro Montero. El arquero colombiano fue cuestionado por parte de los hinchas tras la caída en el estadio Guillermo Laza, aunque recibió un importante respaldo de un histórico del club: Óscar Córdoba.

El exguardameta, campeón de múltiples títulos con la camiseta "xeneize" y una de las máximas referencias del arco azul y oro, salió en defensa de su compatriota durante una entrevista con ESPN. Córdoba remarcó la jerarquía de Montero y pidió paciencia en medio de las críticas que comenzaron a aparecer tras el resultado adverso.

"Es un arquero de selección, por Dios", afirmó con contundencia al ser consultado por el presente del actual número uno de Boca. Para el exfutbolista, el nivel del colombiano está fuera de discusión y este mal momento forma parte de la exigencia que implica defender uno de los arcos más importantes del continente.

En ese sentido, Córdoba también hizo referencia a la presión que existe en el club de la Ribera y a la rapidez con la que cambian las opiniones tras un resultado negativo.

"Hoy lo queremos decapitar, está dentro de presentar examen en Boca, ya lo hizo en Vélez", expresó, en alusión al desafío permanente que representa jugar en el conjunto xeneize y a la experiencia previa que ya tuvo Montero en el fútbol argentino.

Lejos de mostrarse preocupado por el futuro del arquero, el colombiano aseguró que confía plenamente en su capacidad para recuperarse. "No tengo dudas de que se va a reponer y va a salir para adelante", sostuvo, convencido de que el guardameta podrá dejar atrás este traspié.

Montero recibió tres goles frente a Riestra y terminó el encuentro con un golpe en una de sus rodillas, lo que generó cierta incertidumbre de cara a los próximos compromisos. Sin embargo, desde el cuerpo técnico llevaron tranquilidad y aseguraron que el arquero se encuentra en buenas condiciones físicas.

De esta manera, todo indica que el colombiano seguirá siendo el dueño del arco de Boca en el próximo partido, con el respaldo del entrenador y también con el apoyo público de uno de los grandes ídolos de la historia reciente del club.

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