Óscar Córdoba bancó a Álvaro Montero tras la goleada de Boca: "Es un arquero de selección"

La derrota de Boca por 3-0 frente a Riestra dejó varias preocupaciones en el equipo de Rodolfo Arruabarrena, pero una de las principales apuntó al rendimiento de Álvaro Montero. El arquero colombiano fue cuestionado por parte de los hinchas tras la caída en el estadio Guillermo Laza, aunque recibió un importante respaldo de un histórico del club: Óscar Córdoba.