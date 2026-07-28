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Boca sufrió una baja de último momento antes de viajar a Chile para enfrentar a O'Higgins por la Copa Sudamericana

El equipo de Rodolfo Arruabarrena perdió a Carlos Palacios por una nueva molestia física y deberá rearmar el ataque para la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. Leonel Flores, en cambio, estará disponible.

Rodolfo Arruabarrena pierde a Carlos Palacios para la vuelta frente a O'Higgins.
Rodolfo Arruabarrena pierde a Carlos Palacios para la vuelta frente a O'Higgins.
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Carlos Palacios quedó descartado en Boca tras sufrir una molestia muscular antes de viajar a Chile para enfrentar a O'Higgins por la Copa Sudamericana.
  • El delantero venía de superar una cirugía de rodilla y sintió dolor en el último entrenamiento. En tanto, el juvenil Leonel Flores se recuperó a tiempo y viajará.
  • El entrenador rearmará el esquema ofensivo para defender en Chile la ventaja de 1-0 obtenida en la ida y sellar el pase a octavos de final del certamen.
Resumen generado con IA

Boca recibió una mala noticia en la antesala de uno de los partidos más importantes del semestre. A horas de viajar a Chile para enfrentar a O'Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, el entrenador Rodolfo Arruabarrena perdió a Carlos Palacios, quien quedó descartado por una nueva molestia muscular.

El delantero chileno no logró recuperarse completamente y el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar que la lesión se agrave. De esta manera, no podrá estar presente en el compromiso que definirá el pase a los octavos de final del certamen continental.

La ausencia representa un nuevo golpe para Palacios, que todavía no consigue tener continuidad desde su llegada al club debido a los reiterados problemas físicos que marcaron gran parte de su temporada.

Palacios vuelve a frenar y Boca prepara cambios

El atacante atravesó un 2026 complicado. Durante el primer semestre fue sometido a una cirugía para tratar una sinovitis crónica y una lesión de meniscos en la rodilla derecha, una intervención que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas.

Cuando parecía dejar atrás esa etapa, reapareció algunos minutos en el encuentro frente a Sarmiento por la Copa Argentina. Sin embargo, poco después sufrió una sobrecarga en el músculo pectíneo que volvió a encender las alarmas.

Aunque el lunes había entrenado con normalidad junto al resto del plantel, en la práctica del martes sintió nuevamente molestias. Tras evaluar su situación, el cuerpo técnico optó por no incluirlo en la lista de convocados para evitar riesgos de una lesión mayor.

La preocupación inicial también alcanzó al juvenil Leonel Flores, quien terminó uno de los entrenamientos con dolor y generó incertidumbre. Sin embargo, desde Boca llevaron tranquilidad al confirmar que solo sufrió un golpe y que estará a disposición de Arruabarrena para el encuentro en Rancagua.

Con la baja confirmada de Palacios, el entrenador analiza realizar modificaciones tanto en el mediocampo como en la ofensiva para defender la ventaja obtenida en la Bombonera. Boca se impuso por 1-0 en el partido de ida y buscará sostener ese resultado para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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