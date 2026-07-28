La liga española aplicará la "Ley Vinicius": qué cambia y cuál será la sanción para los jugadores que se tapen la boca

Con este cambio, España busca mantener el espíritu de la normativa para reforzar la lucha contra el racismo y la discriminación, aunque con una aplicación menos estricta que la utilizada por la FIFA. La decisión también marca una diferencia respecto de otros campeonatos, ya que la AFA analiza implementar un reglamento más severo para el Torneo Clausura argentino, siguiendo el modelo utilizado durante la Copa del Mundo.