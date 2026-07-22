La AFA desmintió que Tapia y Toviggino hayan sido citados por la Justicia de Estados Unidos

Resumen para apurados
- La AFA desmintió hoy que su presidente Claudio Tapia fuera citado por la Justicia de EE. UU. o sufriera incautaciones, tras versiones mediáticas sobre contratos comerciales.
- Medios afirmaron que el FBI realizó un operativo en Nueva York e incautó teléfonos por supuestas irregularidades contables de la AFA con la firma comercial TourProdEnter.
- La AFA advirtió sobre acciones legales contra la desinformación y aclaró que la investigación estadounidense sigue en curso pero dirigida a un tercero ante un Gran Jurado.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió las versiones que aseguraban que Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino habían sido interceptados por agentes del FBI, que sus dispositivos electrónicos habían sido incautados y que ambos dirigentes debían declarar ante la Justicia de Estados Unidos.
Mediante un comunicado oficial, la entidad negó de manera categórica que su presidente y su tesorero hubieran sido citados o estuvieran alcanzados por alguna medida judicial personal. Sin embargo, reconoció la existencia de una citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, aunque aclaró que el documento está dirigido a un tercero.
Las versiones sobre un supuesto operativo del FBI
Antes de la respuesta oficial, distintos medios nacionales difundieron la versión de que se había realizado un operativo en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, con la participación de agentes del FBI. El procedimiento habría estado relacionado con una investigación de la Justicia estadounidense sobre la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la AFA.
Según esas publicaciones, funcionarios judiciales habrían intervenido y solicitado los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de Tapia y de distintos dirigentes del fútbol argentino. También se aseguró que el presidente de la AFA había sido citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.
Las versiones también señalaban que la Justicia estadounidense estaba solicitando información relacionada con TourProdEnter, una empresa registrada en Florida y vinculada al empresario Javier Faroni. La compañía habría actuado como agente comercial exclusivo de la AFA para diferentes acuerdos de patrocinio y derechos de televisión.
De acuerdo con esas informaciones, TourProdEnter habría recibido en cuentas de Miami importantes sumas de dinero provenientes de patrocinadores de la selección argentina. Esos ingresos, según las versiones difundidas, no habrían sido registrados en los balances de la AFA, entre otras presuntas irregularidades.
El desmentido oficial de la AFA
Frente a la repercusión alcanzada por las publicaciones, la AFA emitió un comunicado para negar que Tapia y Toviggino hubieran sido citados por la Justicia estadounidense o que sus teléfonos y dispositivos electrónicos hubieran sido incautados.
“El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al tesorero de la institución, Pablo Toviggino”, sostuvo la entidad.
La Asociación aseguró que es “absolutamente falso” afirmar que ambos dirigentes hayan sido convocados a declarar en Estados Unidos. También rechazó que se hubiera producido el secuestro de teléfonos celulares, computadoras o cualquier otro bien de su propiedad.
Según explicó la AFA, el documento judicial no dispone ninguna medida personal contra Tapia ni Toviggino, no ordena su comparecencia y tampoco les impone obligaciones procesales.
Aunque negó que sus principales autoridades estuvieran citadas, la AFA reconoció que existe un requerimiento emitido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La entidad aclaró que la citación está dirigida a un tercero, cuya identidad no fue informada, al que se le solicita comparecer ante un Gran Jurado.
El comunicado completo
"Ante las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino considera necesario efectuar la siguiente aclaración:
El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino.
La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación.
En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.
El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad.
La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones.
La Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable.
La AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades", cerró el comunicado.