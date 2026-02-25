La UEFA rechazó la apelación de Benfica y Gianluca Prestianni no jugará ante Real Madrid

La sanción está vinculada a los presuntos insultos de tinte racista que Prestianni habría dirigido a Vinícius Júnior en el partido de ida disputado en Lisboa. Según la UEFA, el jugador infringió el artículo 14 del reglamento disciplinario. Frente a esa acusación, el club portugués activó los mecanismos de apelación contemplados en el artículo 49, que permite recurrir decisiones dentro de los tres días posteriores a la notificación. Sin embargo, el fallo del Órgano de Apelación, a cargo de un juez único, es inapelable.