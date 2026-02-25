Secciones
DeportesFútbol

La UEFA rechazó la apelación de Benfica y Gianluca Prestianni no jugará ante Real Madrid

El organismo europeo desestimó el recurso presentado por Benfica y confirmó la sanción provisoria contra el argentino, acusado de insultos racistas a Vinícius Júnior.

Hace 2 Hs

A pocas horas del cruce decisivo entre Real Madrid y Benfica por la Champions League, la UEFA cerró la puerta a la última esperanza del club portugués: rechazó la apelación y ratificó la suspensión provisoria de Gianluca Prestianni. El argentino no podrá jugar hoy desde las 17 en el Santiago Bernabéu y seguirá inhabilitado para el próximo encuentro europeo en el que estuviera en condiciones de participar.

El organismo continental confirmó así la resolución adoptada el 23 de febrero por su Órgano de Control, Ética y Disciplina. En un comunicado oficial, dejó en claro que el recurso presentado por Benfica fue desestimado y que el futbolista permanece suspendido de manera provisional.

La sanción está vinculada a los presuntos insultos de tinte racista que Prestianni habría dirigido a Vinícius Júnior en el partido de ida disputado en Lisboa. Según la UEFA, el jugador infringió el artículo 14 del reglamento disciplinario. Frente a esa acusación, el club portugués activó los mecanismos de apelación contemplados en el artículo 49, que permite recurrir decisiones dentro de los tres días posteriores a la notificación. Sin embargo, el fallo del Órgano de Apelación, a cargo de un juez único, es inapelable.

De esta manera, el ex Vélez queda al margen de la revancha, con la serie 1-0 a favor del conjunto español. En la previa, incluso había participado del reconocimiento del estadio junto a sus compañeros, a la espera de una resolución que finalmente no lo favoreció.

En paralelo, el Bernabéu será escenario de una fuerte campaña contra el racismo. Un mosaico con los mensajes “No al racismo” y “Respect” recibirá a los equipos ante más de 83.000 espectadores, incluidos 4.000 hinchas portugueses, en una noche cargada de tensión y simbolismo.

Temas Real MadridBenficaLiga de Campeones de la UEFAGianluca Prestianni
