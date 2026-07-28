Viña acusó al oficialismo tucumano de “embarrar el cuarto oscuro”

Asimismo, el legislador atribuyó la postura del Ejecutivo al escenario político cambiante. "Tanto el adelantamiento del llamado a elecciones, como las declaraciones que lo sucedieron, son acciones y reacciones propias del temor", afirmó. Y agregó: "son muestras de que el escudo protector que piensa desplegar el oficialismo para intentar perpetuarse en el poder, será embarrar la cancha, o, mejor dicho, embarrar el cuarto oscuro. Abarrotándolo de papeletas y de fiscales de acoples, de filas interminables, de autos de acarreo y de mucho caos".