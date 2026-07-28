Viña acusó al oficialismo tucumano de “embarrar el cuarto oscuro”

Resumen para apurados
- El legislador Claudio Viña criticó al gobernador Osvaldo Jaldo por convocar elecciones en Tucumán para mayo de 2027, acusándolo de buscar un beneficio electoral.
- La medida se da tras el decreto oficial. Viña reprochó que el oficialismo frenara la reforma electoral prometida en la Legislatura, como la Boleta Única y el voto electrónico.
- El referente de LLA anticipó un escenario de confusión en los comicios, aunque confía en que los tucumanos respaldarán la propuesta opositora en 2027.
La firma del decreto de convocatoria a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027 reavivó las tensiones políticas en Tucumán. El legislador provincial Claudio Viña cargó contra el gobernador Osvaldo Jaldo y acusó al oficialismo de incumplir los compromisos asumidos para modificar el sistema de votación y de actuar por conveniencia electoral.
Viña, que recientemente se sumó a las filas de La Libertad Avanza (LLA), recurrió a la ironía política al señalar que el mandatario provincial busca modificar los plazos constitucionales. "Emulando a Don Pedro de Mendoza, el gobernador Jaldo se decidió a adelantar las elecciones de 2027, ignorando el artículo 43 de la Constitución de Tucumán". Según el parlamentario, la medida persigue "el consabido motivo de alejar la fecha de los comicios provinciales de la elección nacional", dejando de lado la discutida reforma del sistema político.
Viña apuntó directamente contra la falta de avances en las iniciativas debatidas en la Cámara. "El gobernador, desde su asunción, anunció con bombos y platillos la inminente reforma del sistema electoral comarcano", sostuvo Viña, agregando que "decenas de proyectos, mesas de diálogo y disertaciones de especialistas se sucedieron en la Legislatura provincial sin que se llegue a ningún puerto". Entre los puntos truncos, destacó el estancamiento de la Boleta Única, el voto electrónico y la regulación del financiamiento de campaña.
Para remarcar la contradicción, el parlamentario recordó el respaldo que los representantes tucumanos dieron a la reforma a nivel federal. Cuestionó que en aquel momento "Jaldo expresaba que 'han votado a favor de ayudar al sistema electoral nacional y a favor para que todos los argentinos puedan votar de mejor manera'", mientras que actualmente el mandatario rechaza cambios similares a nivel local "refiriéndose jocosamente a la boleta única 'que ellos implementaron'".
Asimismo, el legislador atribuyó la postura del Ejecutivo al escenario político cambiante. "Tanto el adelantamiento del llamado a elecciones, como las declaraciones que lo sucedieron, son acciones y reacciones propias del temor", afirmó. Y agregó: "son muestras de que el escudo protector que piensa desplegar el oficialismo para intentar perpetuarse en el poder, será embarrar la cancha, o, mejor dicho, embarrar el cuarto oscuro. Abarrotándolo de papeletas y de fiscales de acoples, de filas interminables, de autos de acarreo y de mucho caos".
Finalmente, Viña proyectó el impacto electoral de esta decisión de cara a los próximos comicios provinciales: "Sean cuales sean las reglas de juego, en 2027 los tucumanos van a adherir masivamente al proyecto de provincia que enarbola Lisandro Catalán y LLA para Tucumán".