Política

Hackearon la web del Senado de Mendoza y pusieron una imagen del "Chiqui" Tapia

El hecho se produjo pocos días después de la presentación de un proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo.

HACKEARON LA WEB DEL SENADO DE MENDOZA. Apareció una imagen de Chiqui Tapia con un llamativo mensaje sobre la Argentina.
HACKEARON LA WEB DEL SENADO DE MENDOZA. Apareció una imagen de Chiqui Tapia con un llamativo mensaje sobre la Argentina.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El sitio web del Senado de Mendoza fue hackeado este viernes por el grupo B133DR00T, que colocó una foto de Chiqui Tapia y mensajes acusando al país de racista y corrupto.
  • El ataque alteró la portada durante horas y el grupo difundió amenazas en X. Las autoridades mendocinas iniciaron una investigación para determinar cómo vulneraron el sistema.
  • El hecho ocurrió tras presentarse un proyecto pionero de Ley de Ciberseguridad en Mendoza. Se investiga si el ataque busca frenar la creación del Sistema Provincial del área.
Resumen generado con IA

La página oficial del Senado de Mendoza fue blanco de un ciberataque que alteró por completo su contenido habitual. Durante varias horas de este viernes, el sitio mostró una imagen del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, acompañada por un mensaje con fuertes críticas hacia la Argentina.

El ataque se registró el viernes. En la portada del sitio apareció la leyenda "Senado de Mendoza - hackeado", junto a un texto firmado por un grupo que se identificó como "B133DR00T".

"En Argentina no hay nada justo, ustedes no son justicia", señalaba el mensaje. Además, hacía referencia a las acusaciones de racismo que circularon en las redes sociales durante el Mundial 2026 y calificaba al país como una nación "racista".

"Mientras el país esté plagado de racistas, corruptos y miembros de milicias, nunca será justo ni correcto. Ahora somos nosotros quienes os juzgamos", completaba el comunicado difundido en la página intervenida.

El grupo que se adjudicó el ataque también publicó un mensaje en la red social X. "Acabamos de llegar a Argentina. ¿Qué va a hacer Interpol al respecto? Bueno, que comiencen los juegos", escribió la cuenta vinculada con los presuntos responsables del hackeo.

Tras el incidente, las autoridades mendocinas iniciaron una investigación para determinar el origen del ataque y establecer cómo los responsables lograron vulnerar los sistemas informáticos del Senado provincial.

La coincidencia con el proyecto de Ley de Ciberseguridad

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que el ciberataque ocurrió pocos días después del ingreso a la Legislatura de un proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo.

El hackeo afectó exclusivamente al sitio web del Senado provincial, mientras que la página oficial de la Cámara de Diputados continuó funcionando con normalidad.

La iniciativa propone la creación del Sistema Provincial de Ciberseguridad, un organismo que tendrá como objetivo coordinar políticas de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes que comprometan infraestructuras digitales o información considerada crítica.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de Mendoza señalaron al diario Los Andes que no descartan que el ataque pueda estar relacionado con la presentación del proyecto, que, de aprobarse, se convertiría en la primera ley de este tipo en la Argentina.

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