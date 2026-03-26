Crimen de las francesas: en el cumpleaños 44 de su hija Cassandre, Bouvier demuele la versión oficial
A casi 15 años del doble femicidio que conmocionó al mundo, Jean-Michel Bouvier rompe el silencio en una fecha cargada de simbolismo. Entre el recuerdo de una hija que hoy cumpliría 44 años y la denuncia de graves irregularidades en el expediente, el experto francés explica por qué la ciencia de 2026 es la última esperanza para cerrar su "Grial" de justicia.
Hoy, 26 de marzo, Cassandre Bouvier debería estar celebrando sus 44 años. Quizás estaría en la Sorbona, rodeada de libros sobre esa América Latina que tanto la fascinaba, o brindando con su amiga Houria Moumni en algún café de la Rive Gauche. Pero el reloj de Cassandre se detuvo a los 29, en la espesura salvaje de la Quebrada de San Lorenzo. Para su padre, Jean-Michel Bouvier, el tiempo no psó: se transformó en una vigilia permanente. Aquel hombre que el 30 de julio de 2011, a las once de la noche, vio en un informativo francés que su hija había sido ejecutada en el norte argentino, habita desde entonces un espacio que el lenguaje no alcanza a nombrar. “Je suis désenfanté”, repite como un mantra. Estoy deshijado.
En una charla íntima y reveladora con la Asociación Marianne, titulada bajo ese mismo neologismo de dolor, Bouvier rompió el silencio. No habló como una víctima, sino como un estratega de la verdad que persigue su propio "Grial" contra un sistema que, según denuncia, intentó cerrar el caso con "culpables a medida" y pruebas de cartón.
El ADN: retratos robot contra el olvido
Con las pericias genéticas realizadas en Francia en 2011 y la reciente noticia del traslado de hisopados originales desde la UBA hacia Salta, Bouvier ve una rendija de luz en la ciencia del futuro. Su reclamo es técnico y ambicioso: “Expertos franceses, en 2011, encontraron dos o tres ADN que no estaban vinculados a ninguna persona física. A esos se los denomina ADN no identificados. Hoy en día la técnica mejora día a día. Le señalé al Procurador General que actualmente es posible, a partir de ADN no identificado, elaborar retratos robot”.
Para el padre de Cassandre, la genética actual puede reconstruir rostros de hace miles de años y debería poder hacer lo mismo con los asesinos de su hija: “Podríamos obtener un perfil. Imagínese que, si el resultado indicara, por ejemplo, un hombre rubio de ojos azules, eso abriría nuevas oportunidades para la investigación. Hoy en día, eso es posible”.
"No murieron ese día"
Uno de los pilares de su lucha es derribar la instrucción del juez Martín Pérez, a quien acusa de desoír testimonios y apresurar el cierre de la causa. Bouvier sostiene, basándose en autopsias internacionales, que las jóvenes no murieron el día que ingresaron al predio, lo que sugeriría un cautiverio que la justicia nunca quiso mirar.
“Las autopsias sitúan la muerte aproximadamente tres días antes del hallazgo, es decir, alrededor del 26 de julio. Si los cuerpos hubieran permanecido 15 días al aire libre, deberían presentar rastros de animales carroñeros, y no los hay. Por lo tanto, Cassandre y Houria no murieron el 15. No murieron el 15”.
La farsa de las fotos: el desmontaje de la prueba del Mirador
Uno de los pilares de la instrucción del juez Martín Pérez fue la utilización de las fotografías encontradas en las cámaras de las víctimas para fechar y ubicar la agresión. Bouvier, sin embargo, dedicó años a reexaminar esta evidencia con expertos internacionales, llegando a conclusiones demoledoras que cuestionan la competencia del magistrado salteño.
Sobre la cámara de fotos de Cassandre, aportó un dato clave que contradice la incertidumbre inicial del expediente: “Sin revelar en detalle lo que le dije al fiscal, aporté un elemento de prueba que demuestra que, a diferencia de la incertidumbre que existía en 2011, Cassandre sí tenía su cámara cuando regresó a Salta”. Esta precisión sitúa el dispositivo en el epicentro de la escena del crimen.
El punto más crítico surge al analizar las últimas imágenes captadas por el dispositivo encontrado, las cuales el juez Pérez presentó como evidencia irrefutable de un forcejeo y agresión en El Mirador. La interpretación oficial sostenía que lo borroso de las tomas se debía a la caída de la cámara durante el ataque. Bouvier, recurriendo a su red de contactos y especialistas en Francia, desmanteló esta versión.
La conclusión de los peritos franceses fue contundente y opuesta a la salteña: “Hice analizar esas imágenes en Francia. Mientras que el juez sostenía que eran fotos borrosas producto de la caída de la cámara durante la agresión, los expertos concluyeron que no se trata de imágenes borrosas ni de fotos tomadas por un dispositivo al caer, sino de imágenes captadas de otra manera”. Esta revelación desarticula la narrativa oficial sobre el momento exacto del ataque y sugiere una manipulación o una profunda incomprensión de la prueba forense por parte del juez instructor. Con dureza, Bouvier sentenció: “Ese juez no es digno de ejercer una magistratura”.
“Los especialistas en Francia me dicen, por un lado, que la foto no es falsa y, en segundo lugar, que está orientada en una dirección normal para una fotografía. Y orientada hacia el camino que Houria debía tomar para irse y por el que había llegado. Por lo tanto, se trata de una foto normal. No prueba la agresión”, sentenció.
La herida del niño que se escondió
Para Jean-Michel, buscar la verdad es una forma de resiliencia que se gestó en su infancia en Marruecos. Recordó el día en que su madre lo llamó para despedir a su padre muerto y él, con once años, se escondió aterrado. Aquel niño que huyó del cadáver de su padre es hoy el hombre que no le teme a los expedientes más escabrosos por amor a su hija.
“Cada uno se construye a partir de sus heridas. Yo soy, en esencia, un epicúreo: lo importante es el presente y la lucha en el presente. No tengo odio ni espíritu de venganza. Sé que el odio es un veneno para uno mismo”.
Un pedido de perdón al Estado Argentino
Más allá de la condena a los culpables, Bouvier busca un gesto simbólico que repare el daño institucional. Ha pedido la ciudadanía póstuma para Cassandre y una carta oficial de disculpas de la provincia de Salta o el Estado Nacional.
“Sería importante que la Argentina reconociera las irregularidades señaladas por la Corte Suprema. Al menos, una carta que reconozca lo ocurrido: la duración de los procesos, las contradicciones, los errores. Que presenten disculpas a las familias, incluso a las de Daniel Vilte y Santos Clemente Vera. Siento que eso sería importante para todos aquellos que han visto sus vidas dañadas”.
Entre la élite salteña y el "veneno" del odio
A pesar del paso del tiempo, Jean-Michel Bouvier mantiene los ojos abiertos sobre el escenario donde su hija perdió la vida. Su mirada sobre Salta es aguda, despojada de la ingenuidad del turista y cargada con la suspicacia del investigador: “Sé que, particularmente en Salta, estamos en una sociedad bastante cerrada, en la que una pequeña élite concentra todos los poderes, por decirlo de alguna manera. Por eso me mantendré vigilante”, advierte. Para él, la justicia no es solo un expediente, sino un desafío a las estructuras de poder que, según intuye, protegieron la impunidad durante casi quince años.
Sin embargo, en este "Grial" que es su búsqueda de la verdad, Bouvier se niega a ser consumido por la oscuridad. A pesar de haber visto las fotos del horror y de haber caminado los pasillos de una justicia que considera indigna, su filosofía sigue siendo la de un epicúreo que encuentra en la lucha su razón de ser. “Me veo desde hace quince años así, porque por definición no pierdo la fe en los seres humanos. Siempre mantengo la esperanza de que las buenas voluntades se unan”, confiesa con una serenidad que asombra.
Cuando se le pregunta cómo logra tener una vida "normal" tras haber sido "deshijado", Jean-Michel se aleja de cualquier pedestal de heroísmo. Para él, las heridas son la materia prima de la existencia: “Usted es demasiado generoso. Cada uno de ustedes también carga con sus propias heridas, y esas heridas, diría, nos destruyen, pero también nos construyen: ese es el gran paradojo de la vida”.
Hoy, mientras el recuerdo de Cassandre cumple 44 años en el vacío de su ausencia, su padre elige el camino más difícil: la persistencia sin rencor. “No tengo odio ni espíritu de venganza. Sé que Cassandre podría haber sido asesinada, violada o atacada en cualquier lugar, incluso en Francia. Y, sobre todo, sé que el odio es un veneno para uno mismo”. Con esa convicción, Jean-Michel Bouvier se retira de la charla, no como un hombre derrotado, sino como un guardián de la memoria que, mientras respire, no permitirá que la verdad de Cassandre y Houria termine sepultada bajo el silencio de la quebrda.