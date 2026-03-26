Crimen de las francesas: en el cumpleaños 44 de su hija Cassandre, Bouvier demuele la versión oficial

Hoy, 26 de marzo, Cassandre Bouvier debería estar celebrando sus 44 años. Quizás estaría en la Sorbona, rodeada de libros sobre esa América Latina que tanto la fascinaba, o brindando con su amiga Houria Moumni en algún café de la Rive Gauche. Pero el reloj de Cassandre se detuvo a los 29, en la espesura salvaje de la Quebrada de San Lorenzo. Para su padre, Jean-Michel Bouvier, el tiempo no psó: se transformó en una vigilia permanente. Aquel hombre que el 30 de julio de 2011, a las once de la noche, vio en un informativo francés que su hija había sido ejecutada en el norte argentino, habita desde entonces un espacio que el lenguaje no alcanza a nombrar. “Je suis désenfanté”, repite como un mantra. Estoy deshijado.