Ángel de Brito dio detalles de la salud de Chiche Gelblung y su internación de urgencia

Complicaciones y tratamiento continuo

El cuadro clínico de Chiche presenta desafíos relacionados con una afección persistente en uno de sus miembros inferiores. "Tiene en la planta del pie una llaga que le produjo una infección y una gangrena. Por eso, se estaba hablando de cortarle el pie que él dijo: 'Antes de morirme, prefiero eso'", dijo Ángel en su programa. Esto generó preocupación tanto en el equipo médico como en el círculo íntimo del periodista.