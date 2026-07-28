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Ángel de Brito dio detalles de la salud de Chiche Gelblung y su internación de urgencia

El periodista compartió la última información sobre el estado de salud del conductor luego de su ingreso imprevisto a un centro de salud.

Ángel de Brito dio detalles de la salud de Chiche Gelblung y su internación de urgencia
Chiche Gelblung
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Chiche Gelblung fue internado de urgencia hoy en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro febril, pero recibió el alta médica tras controlar la infección.
  • El conductor de 82 años llegó al centro asistencial por insistencia familiar. Presenta antecedentes de trombosis, necesidad de diálisis y una llaga infecciosa en el pie.
  • A pesar de las graves complicaciones de salud, el periodista busca retomar de inmediato su labor profesional en televisión, motor principal de su recuperación.
Resumen generado con IA

Chiche Gelblung fue ingresado nuevamente al Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro febril que alarmó a su entorno cercano. A sus 82 años, el conductor enfrentó diversas complicaciones de salud en el último tiempo, incluyendo problemas respiratorios y vasculares que requirieron atención médica urgente.

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Su familia convenció al comunicador de asistir al centro de salud a pesar de su resistencia inicial ante la situación. Actualmente, el paciente permanece en una sala común bajo observación mientras los especialistas trabajan para controlar la fiebre y monitorear su evolución general.

Estado de salud y recuperación de Chiche Gelbglung

El conductor Ángel de Brito brindó detalles sobre la estabilidad actual del periodista durante su programa. Según el presentador, el cuadro respiratorio que motivó la internación está bajo control y los médicos autorizaron su salida del sanatorio. “Hoy le dan el alta y puede volver a trabajar, que es lo que más le gusta. Chiche tiene ya 82 años y viene con muchos achaques, pero golpeado y todo quiere trabajar”, sostuvo.

La panelista Fernanda Iglesias también aportó información sobre los procedimientos previos que atravesó el histórico conductor. Anteriormente, el periodista permaneció un mes en terapia intensiva debido a una trombosis localizada en su tobillo. En esa oportunidad, "le pusieron dos stents y lo anticoagularon, como se hace siempre en estos casos".

Complicaciones y tratamiento continuo

El cuadro clínico de Chiche presenta desafíos relacionados con una afección persistente en uno de sus miembros inferiores. "Tiene en la planta del pie una llaga que le produjo una infección y una gangrena. Por eso, se estaba hablando de cortarle el pie que él dijo: 'Antes de morirme, prefiero eso'", dijo Ángel en su programa. Esto generó preocupación tanto en el equipo médico como en el círculo íntimo del periodista.

Además de estos problemas, el comunicador requiere un tratamiento de diálisis que debe realizarse tres veces por semana de manera constante. A pesar de los dolores físicos, su mayor angustia radica en la cancelación de su programa en la señal de Net TV. El deseo de retomar su labor profesional se mantiene intacto como motor principal para su recuperación diaria.

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