Chiche Gelblung recibió el alta tras una nueva internación y ya tiene fecha para volver a la televisión

La noticia fue confirmada por el periodista Guido Záffora a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde además reveló cuándo volverá el conductor a la pantalla. "El domingo vuelve al aire en Crónica TV y hacemos nuestro pase en Hoy es Mejor", escribió Záffora, en referencia al regreso de Chiche no perdona, el ciclo que Gelblung conduce en esa señal.