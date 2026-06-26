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Chiche Gelblung recibió el alta tras una nueva internación y ya tiene fecha para volver a la televisión

El periodista se encontraba en el Sanatorio Mater Dei por una recaída vinculada a un cuadro de fiebre y problemas respiratorios.

LA SALUD DE CHICHE GELBLUNG. El periodista recibió el alta médica.
LA SALUD DE CHICHE GELBLUNG. El periodista recibió el alta médica.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El periodista Chiche Gelblung fue dado de alta este viernes del Sanatorio Mater Dei en Buenos Aires, tras superar una internación por fiebre y problemas respiratorios.
  • El conductor había reingresado el 17 de junio debido a una recaída médica, a pocos días de haber recibido un alta previa por complicaciones derivadas de una cirugía de stents.
  • Se confirmó que Gelblung retomará su actividad laboral este domingo al frente de su programa en Crónica TV, marcando su regreso definitivo tras superar las complicaciones.
Resumen generado con IA

Chiche Gelblung fue dado de alta este viernes 26 de junio, luego de haber permanecido internado en el Sanatorio Mater Dei tras sufrir una nueva recaída. 

La noticia fue confirmada por el periodista Guido Záffora a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde además reveló cuándo volverá el conductor a la pantalla. "El domingo vuelve al aire en Crónica TV y hacemos nuestro pase en Hoy es Mejor", escribió Záffora, en referencia al regreso de Chiche no perdona, el ciclo que Gelblung conduce en esa señal.

La nueva internación del periodista se había producido el pasado 17 de junio, cuando ingresó al centro médico por un cuadro de fiebre y problemas respiratorios. La recaída ocurrió apenas unos días después de haber recibido el alta, tras permanecer casi un mes internado por una descompensación relacionada con complicaciones derivadas de una cirugía anterior en la que le habían colocado stents.

Antes de este nuevo episodio de salud, el conductor incluso había retomado sus actividades laborales. Sin embargo, el cuadro obligó a los médicos a decidir que permaneciera internado para realizar un seguimiento cercano de su evolución.

La salud de Chiche 

En medio de la preocupación por su estado de salud, en un primer momento comenzaron a circular versiones que indicaban que Gelblung estaba internado en terapia intensiva. No obstante, Ángel de Brito desmintió esa información.

Una semana atrás, el conductor de LAM también llevó tranquilidad al señalar que Gelblung ya no presentaba fiebre, aunque debía continuar algunos días más internado hasta completar su recuperación.

Con el alta médica confirmada y su regreso previsto para este domingo en Crónica TV, Chiche Gelblung retomará su actividad televisiva luego de superar una nueva complicación de salud.

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