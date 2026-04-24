Escándalo y renuncia: la explosiva pelea entre María Julia Oliván y Fernanda Iglesias

Resumen para apurados
- Fernanda Iglesias renunció ayer al programa 'Qué miedo' en Border tras un fuerte cruce con María Julia Oliván, originado por desacuerdos sobre la producción de contenidos.
- Oliván solicitó mayor anticipación en los temas de espectáculos, lo que derivó en insultos y acusaciones de maltrato por parte de Iglesias, quien abandonó el estudio previo al aire.
- La disputa escaló a redes sociales con versiones contrapuestas, marcando el fin de la dupla periodística y planteando interrogantes sobre el futuro del ciclo en el medio digital.
Un momento inesperado se vivió ayer en el inicio de “Qué miedo”, el programa que María Julia Oliván conduce todos los jueves junto a Fernanda Iglesias en Border. La periodista sorprendió a la audiencia al aparecer sola en el estudio y explicar que su compañera se había retirado del lugar tras un cruce previo.
Acto seguido, la dueña del medio digital dio su versión de lo ocurrido: “No está Fernanda, pero estábamos trabajando hasta hace un ratito, este es un momento en el que cantamos, la pasamos bien y tiene mucha repercusión, nos ha ido muy bien”.
Según relató, la discusión comenzó por un pedido vinculado a la dinámica del programa. “Recién estábamos hablando y yo le pedí que cuando toque temas que involucran al espectáculo y la política me avise con un poquito más de anticipación porque recién me veía desbordada buscando información de último momento”, confesó.
En ese sentido, Oliván explicó su situación personal y laboral: “Como soy la dueña de este medio, hago cuatro programas por semana, ustedes saben que tengo un niño con autismo.”.
De acuerdo a su relato, Iglesias no habría tomado bien el planteo: “Fernanda me dijo ‘nunca me pediste esto’ y le dije ‘bueno, pero te lo pido ahora’, a mi tampoco me interesa el espectáculo en sí, si no puedo hacer algún pequeño aporte”.
La tensión fue en aumento y derivó en la salida de la periodista del estudio. “Cuestión que se enojó, me dijo que le estaba hablando muy mal, que nadie me aguantaba, entonces le dije que no hagamos el programa y se fuera”, reveló Oliván sobre los minutos previos al aire.
Finalmente, la conductora cerró su descargo anticipando posibles repercusiones: “Les quería contar esto porque seguramente sea yo un nuevo blanco de críticas”.
La respuesta de Fernanda Iglesias
Aunque no habló en medios tradicionales, Fernanda Iglesias utilizó sus redes sociales para dar su versión. En su perfil de Instagram compartió el video de su ex compañera y escribió: “Me fui de Border por los maltratos de María Julia, me encantaba hacer Qué miedo”.
Más tarde, en los comentarios de la publicación, desmintió el relato de Oliván y fue contundente: “Es muy deshonesto que mientas, tergiversás todo lo que pasó, me maltrataste y lo sabés, por suerte hay un testigo, beso”.