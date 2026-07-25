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Juanfer Quintero rescindió su contrato con River y está a un paso de Atlético Mineiro: los motivos de su salida

El colombiano acordó su desvinculación del "Millonario" pese a tener contrato hasta diciembre de 2027. La mala relación con Eduardo Coudet fue determinante y ahora negocia su llegada al fútbol brasileño.

Juanfer Quintero estaría cerca de sumarse a Atlético Mineiro.
Juanfer Quintero estaría cerca de sumarse a Atlético Mineiro.
Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • Juan Fernando Quintero rescindió su contrato con River Plate tras conflictos con el DT Eduardo Coudet y está cerca de cerrar su pase al Atlético Mineiro de Brasil.
  • El colombiano tuvo poca continuidad en 2026 y acordó su salida anticipada pese a tener vínculo hasta 2027, marcando así su tercer ciclo finalizado en el club de Núñez.
  • La partida libera masa salarial y un cupo de extranjero para River, mientras Quintero busca recuperar el rodaje futbolístico negociando su llegada al fútbol brasileño.
Resumen generado con IA

Juan Fernando Quintero cerró oficialmente su tercer ciclo en River. El mediocampista colombiano rescindió su contrato de común acuerdo con la dirigencia y dejó de pertenecer al club de Núñez, a pesar de que su vínculo se extendía hasta diciembre de 2027. Su futuro, ahora, parece estar en Brasil: Atlético Mineiro tiene negociaciones avanzadas para incorporarlo.

La salida del volante era un escenario que se venía gestando desde hacía varias semanas. La principal causa fue el deterioro de la relación con el entrenador Eduardo Coudet, con quien nunca logró consolidarse dentro del equipo.

La relación con Coudet, el punto de quiebre

El propio Quintero había dejado entrever su malestar al reconocer públicamente que no se sentía una prioridad para el entrenador y que ambos tenían una visión distinta del juego.

Los números reflejan esa situación. Durante el primer semestre de 2026 disputó apenas 12 partidos, acumuló 448 minutos y solo fue titular en tres oportunidades, muy lejos del protagonismo que esperaba tener tras su regreso.

El distanciamiento entre ambos, además, no era nuevo. Existe un antecedente que se remonta a 2018, cuando Coudet dirigía a Racing y decidió no avanzar por la contratación del colombiano.

La tercera despedida de River

La actual representa la tercera salida de Juanfer Quintero de River. Anteriormente había dejado el club en 2020 para continuar su carrera en el fútbol chino y en 2022 para incorporarse a Junior de Barranquilla.

Al igual que en aquellas oportunidades, el desenlace estuvo marcado por una negociación compleja y un final lejos de la tranquilidad que muchos imaginaban para uno de los grandes ídolos recientes de la institución.

Pese a ello, River lo despidió con un mensaje de reconocimiento por su trayectoria, destacando especialmente su talento y el histórico gol convertido ante Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en Madrid.

River libera un cupo y piensa en Ángel Correa

Además del aspecto deportivo, la salida de Quintero le permite a River liberar un cupo de extranjero y reducir la masa salarial del plantel.

Con el número 10 vacante, en el club ya se especula con la posibilidad de que esa camiseta quede en manos de Ángel Correa, el flamante refuerzo que llegó para potenciar el ataque del equipo de Eduardo Coudet.

Atlético Mineiro, el destino más cercano

Mientras River reorganiza su plantel para afrontar el segundo semestre, Atlético Mineiro aparece como el club mejor posicionado para quedarse con el colombiano.

Las negociaciones entre ambas partes se encuentran avanzadas y, de no surgir inconvenientes, Quintero continuará su carrera en el fútbol brasileño, donde buscará recuperar la continuidad que no logró encontrar en su último paso por el "Millonario".

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