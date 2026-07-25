Juanfer Quintero rescindió su contrato con River y está a un paso de Atlético Mineiro: los motivos de su salida

Juan Fernando Quintero cerró oficialmente su tercer ciclo en River. El mediocampista colombiano rescindió su contrato de común acuerdo con la dirigencia y dejó de pertenecer al club de Núñez, a pesar de que su vínculo se extendía hasta diciembre de 2027. Su futuro, ahora, parece estar en Brasil: Atlético Mineiro tiene negociaciones avanzadas para incorporarlo.