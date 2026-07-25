River arrancó el Clausura con el pie izquierdo

River Plate volvió a tropezar y encendió las alarmas en el comienzo del Torneo Clausura. Después de la eliminación en la Copa Argentina, el “Millonario” sufrió una nueva derrota, esta vez en el estadio Monumental, donde cayó 1-0 frente a Barracas Central por la primera fecha del campeonato. El equipo se retiró entre silbidos de sus hinchas, que mostraron su descontento por una actuación sin respuestas futbolísticas.