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River arrancó el Clausura con el pie izquierdo

Después de la eliminación en la Copa Argentina, el equipo del "Chacho" Coudet volvió a perder: fue 1-0 ante Barracas Central en el Monumental. Los hinchas despidieron al equipo con silbidos.

River arrancó el Clausura con el pie izquierdo
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate cayó 1-0 ante Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura en el estadio Monumental debido a su falta de juego, tras ser eliminado de la Copa Argentina.
  • El gol de Gonzalo Morales le dio un triunfo histórico a Barracas. River, sin el suspendido Coudet en el banco, no logró revertir el resultado pese a los debuts de Otamendi y Correa.
  • La segunda derrota consecutiva encendió las alarmas en el inicio del torneo y generó el descontento de la hinchada, que despidió al equipo con silbidos exigiendo una pronta reacción.
Resumen generado con IA

River Plate volvió a tropezar y encendió las alarmas en el comienzo del Torneo Clausura. Después de la eliminación en la Copa Argentina, el “Millonario” sufrió una nueva derrota, esta vez en el estadio Monumental, donde cayó 1-0 frente a Barracas Central por la primera fecha del campeonato. El equipo se retiró entre silbidos de sus hinchas, que mostraron su descontento por una actuación sin respuestas futbolísticas.

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El estreno de los refuerzos tampoco alcanzó para cambiar la imagen. Nicolás Otamendi y Ángel Correa hicieron su presentación con la camiseta de River, pero el equipo de Eduardo Coudet volvió a mostrar problemas para generar juego y terminó pagando caro una de las pocas situaciones de peligro que concedió.

El “Chacho” no pudo estar en el banco de suplentes debido a la suspensión que recibió luego de ser expulsado en la final del Apertura ante Belgrano. El Tribunal de Disciplina le aplicó dos fechas de sanción por una protesta excesiva contra el árbitro, por lo que Ariel Broggi, su ayudante de campo, estuvo al frente del equipo.

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River comenzó el partido con la intención de tomar el protagonismo, aunque rápidamente quedó atrapado en una circulación lenta y previsible. El local abusó de los pases horizontales y encontró pocas variantes para romper el bloque defensivo de Barracas. Los centros terminaron siendo una herramienta repetida, pero el arquero Marcelo Miño resolvió sin mayores inconvenientes.

El “Guapo”, en cambio, aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo. A los 21 minutos del primer tiempo, luego de una serie de rebotes y un centro que Santiago Beltrán logró despejar parcialmente, Gonzalo Morales quedó en soledad área y definió para marcar el 1-0. El tanto significó además un hecho histórico: fue la primera victoria de Barracas Central en el Monumental.

En el complemento, River intentó reaccionar con modificaciones ofensivas. Broggi mandó a la cancha a Lucas Beltrán, Joaquín Freitas y Ángel Correa, entre otros, buscando mayor presencia en ataque. Sin embargo, las ideas siguieron escaseando y el equipo apenas consiguió inquietar al rival en contadas ocasiones.

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Las situaciones más claras llegaron desde la pelota parada. Facundo Colidio estrelló un remate en el travesaño tras un tiro libre y Beltrán estuvo cerca con un cabezazo que pasó muy cerca del palo izquierdo. Fueron aproximaciones aisladas para un equipo que nunca logró imponer condiciones.

El debut del Clausura dejó más dudas que certezas para River. Con dos derrotas consecutivas y una imagen preocupante, el “Millonario” deberá encontrar rápidamente una reacción para recuperar confianza y cambiar el rumbo de un inicio de semestre complicado.

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