Ya tiene fecha: conocé qué día arranca el pago del incremento del 3% para empleados estatales de Tucumán

El Gobierno de Tucumán confirmó que avanzará con el pago del incremento salarial del 3% para los empleados estatales de la provincia.
La diferencia corresponde a los haberes de junio y será abonada una vez completada la planilla salarial de ese mes, en el marco del compromiso oficial de mantener actualizadas las remuneraciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, informó el cronograma previsto para la acreditación de los fondos y anticipó cuándo comenzará el pago del incremento.
"El depósito del 3% comienza la semana que viene, el 20 de julio, y luego viene el pago del 20%, para seguir con el 80% los primeros días de agosto", precisó el funcionario.
La medida busca preservar el poder adquisitivo
A través de un comunicado, la administración provincial explicó que la actualización salarial forma parte de las medidas impulsadas para acompañar el comportamiento de la inflación y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.