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De la tranquilidad rural a la gloria mundial: cómo es Pujato, el pueblo de Lionel Scaloni

Tradición agrícola, lazos de vecindad y el recuerdo permanente del hijo pródigo. Cómo es por dentro la pequeña localidad santafesina que entró en la historia del fútbol.

De la tranquilidad rural a la gloria mundial: cómo es Pujato, el pueblo de Lionel Scaloni
DiarioAr
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni descansó en su pueblo natal, Pujato (Santa Fe), tras el Mundial 2026 para alejarse de la exposición mediática antes de retomar sus actividades.
  • Fundado en 1879 y de origen agropecuario, este pueblo santafesino de 4.000 habitantes mantiene un ritmo calmo que definió la identidad del director técnico argentino.
  • La figura de Scaloni transformó a Pujato en un punto turístico futbolístico con murales y un museo, redefiniendo el impacto cultural y económico del pueblo a futuro.
Resumen generado con IA

El pueblo santafecino, Pujato, recupera su calma habitual luego de la final del Mundial 2026 con el regreso de su ciudadano más ilustre. Se trata de Lionel Scaloni, quien eligió nuevamente su lugar natal para descansar junto a su familia y alejarse de la exposición mediática que genera la Selección Argentina. Su familia ya anunció que el director tecnico dejó la zona.

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Esta pequeña localidad del departamento San Lorenzo se encuentra a unos 40 kilómetros de Rosario, sobre la Ruta Nacional 33, y mantiene un ritmo pausado de casas bajas y bicicletas en las calles.

Este rincón santafesino de poco más de 4.000 habitantes se tranformó en un punto de interés para fanáticos del deportista. La vida cotidiana todavía gira en torno a la plaza, los clubes locales y la escuela, preserva una fuerte identidad comunitaria que Scaloni valora profundamente. Desde las victorias de la denominada Scaloneta, el flujo de turistas busca conocer los rincones que formaron la personalidad del director técnico.

De la tranquilidad rural a la gloria mundial: cómo es Pujato, el pueblo de Lionel Scaloni Pujato, pueblo de Santa Fe

Orígenes y la historia de Pujato, el pueblo de Scaloni

Julián de Bustinza fundó el asentamiento en 1879 bajo la denominación de Colonia Clodomira para homenajear a su esposa, Clodomira Larrechea. El desarrollo ferroviario modificó el destino del lugar y trajo consigo una nueva designación oficial. La estación recibió el nombre de Pujato como reconocimiento a la labor de Cándido Pujato en el impulso del ramal regional.

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La inmigración italiana marcó la identidad cultural y el desarrollo de las tareas agropecuarias en la zona. Aquellos pobladores impulsaron la agricultura y la ganadería como motores económicos fundamentales durante décadas. Recién en los años setenta la localidad unificó su nombre actual de forma definitiva para todos sus habitantes.

Identidad camionera y atractivos turísticos de Pujato

El transporte automotor cobró una relevancia fundamental para la economía regional con el paso del tiempo. En 1972, el gobierno provincial otorgó a Pujato el título de Capital Provincial del Transporte Automotor de Cargas. La tradicional Fiesta Provincial del Transporte celebra esta actividad cada año en el antiguo predio del ferrocarril.

Los visitantes recorren hoy un circuito que incluye la Plaza San Martín y la Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Existen murales dedicados a la figura de Lionel Scaloni que representan paradas obligatorias para los hinchas y los interesados en su carrera. Un Museo del Fútbol exhibe la trayectoria del entrenador y rescata la memoria deportiva de toda la comunidad santafesina.

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