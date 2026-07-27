De la tranquilidad rural a la gloria mundial: cómo es Pujato, el pueblo de Lionel Scaloni

Este rincón santafesino de poco más de 4.000 habitantes se tranformó en un punto de interés para fanáticos del deportista. La vida cotidiana todavía gira en torno a la plaza, los clubes locales y la escuela, preserva una fuerte identidad comunitaria que Scaloni valora profundamente. Desde las victorias de la denominada Scaloneta, el flujo de turistas busca conocer los rincones que formaron la personalidad del director técnico.