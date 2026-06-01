Billeteras virtuales: cuánto paga cada una en junio y cuál ofrece la mejor tasa

Resumen para apurados
- En junio, las billeteras virtuales en Argentina actualizaron sus tasas para captar ahorros, lideradas por Ualá con un 26% de interés ante la necesidad de liquidez de los usuarios.
- A diferencia de los plazos fijos bancarios que inmovilizan los fondos a 30 días, las cuentas remuneradas ofrecen ganancias diarias y disponibilidad inmediata del dinero.
- La disputa por captar pesos obligará a los usuarios a monitorear tasas dinámicas para combinar liquidez y rentabilidad, optimizando sus ahorros en un contexto desafiante.
Las principales billeteras virtuales de Argentina comenzaron junio con nuevas actualizaciones en sus tasas de interés, intensificando la competencia por atraer los ahorros de los usuarios. En un escenario donde la liquidez sigue siendo una prioridad, las aplicaciones financieras buscan diferenciarse mediante mejores rendimientos en cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión (FCI).
La tendencia responde a una estrategia cada vez más marcada: ofrecer alternativas de ahorro que permitan obtener ganancias diarias sin inmovilizar el dinero, una ventaja que las convierte en una opción atractiva frente a los plazos fijos tradicionales.
Qué billetera virtual paga más en junio de 2026
De acuerdo con el último relevamiento del mercado financiero, Ualá encabeza el ranking con una tasa nominal anual (TNA) del 26% en su cuenta remunerada, posicionándose como la alternativa de mayor rendimiento entre las plataformas digitales.
Detrás aparecen otras opciones con tasas competitivas:
Ualá (Cuenta Remunerada): 26%
Cocos (FCI RM): 23,14%
IOL Cash: 22,42%
Prex Argentina (FCI Money Market): 19,03%
Alpha Pesos ICBC: 18,94%
Adcap Fondo Dinero: 18,70%
Global66: 18,60%
Premier Renta Supervielle: 18,32%
Personal Pay: 18,27%
Mercado Pago: 18,19%
Toronto Ahorro: 18,17%
Naranja X: 18%
IEB+: 17,47%
Balanz: 17,47%
Claro Pay: 17,38%
Buepp: 17,15%
Lemon Cash: 17,08%
Super Ahorro Santander: 17%
Fima Premium Galicia: 16,55%
Pionero Pesos Macro: 16,32%
Fiwind: 16,20%
N1U: 15,80%
Astropay: 15,28%
LB Finanzas: 15,28%
Por qué crecen las cuentas remuneradas
La principal ventaja de las cuentas remuneradas y los fondos Money Market es que permiten generar intereses sin perder disponibilidad inmediata del dinero. A diferencia de un plazo fijo, los usuarios pueden retirar o utilizar sus fondos prácticamente en cualquier momento.
Esta característica explica el crecimiento sostenido de plataformas como Mercado Pago, Personal Pay, Ualá y Naranja X, que ofrecen rendimientos automáticos sobre los saldos depositados.
Además, muchas aplicaciones invierten el dinero en fondos comunes de inversión de bajo riesgo, permitiendo que el rendimiento se acredite diariamente.
Cuánto pagan los plazos fijos en los principales bancos
Mientras las billeteras virtuales actualizan sus rendimientos, los bancos también ajustaron las tasas de los plazos fijos a 30 días.
Entre las principales entidades financieras, el ranking quedó conformado de la siguiente manera:
Banco Provincia: 19,50%
BBVA: 18,75%
Banco Galicia: 18,25%
Banco Macro: 18%
Banco Nación: 17,50%
ICBC: 17,50%
Banco Credicoop: 17,50%
Banco Ciudad: 17%
Banco Patagonia: 16%
Santander: 15%
A diferencia de las billeteras virtuales, el plazo fijo exige mantener inmovilizado el dinero durante un mínimo de 30 días, por lo que muchos ahorristas combinan ambas herramientas para equilibrar rentabilidad y liquidez.
Qué conviene más: billetera virtual o plazo fijo
La elección dependerá del perfil de cada usuario. Quienes priorizan la disponibilidad inmediata del dinero suelen inclinarse por cuentas remuneradas y fondos Money Market. En cambio, quienes buscan una tasa estable y pueden prescindir temporalmente de sus fondos continúan optando por el plazo fijo.
Por el momento, la competencia por captar pesos sigue beneficiando a los ahorristas. Con tasas en constante movimiento y nuevas promociones de las fintech, comparar rendimientos se volvió una tarea fundamental para maximizar el valor de los ahorros en un contexto económico desafiante.