Política

Tucumán apuesta por una red para acompañar el final de la vida: cómo funciona

El Ministerio de Salud Pública y el Arzobispado desarrollan una capacitación destinada a profesionales y miembros de la comunidad.

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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Salud de Tucumán y el Arzobispado capacitaron en el Centro de Salud a voluntarios para crear una red de acompañamiento al final de la vida.
  • La iniciativa combina cuidados paliativos con voluntariado comunitario para mayores de edad, ampliando la labor previa en los hospitales Centro de Salud y Padilla.
  • Se busca consolidar una Comunidad Compasiva con equipos territoriales que articulen el sistema sanitario y la sociedad para brindar apoyo integral a familias vulnerables.
Resumen generado con IA

En el anfiteatro del Hospital Centro de Salud se llevó a cabo una nueva jornada de capacitación en acompañamiento al final de la vida, iniciativa que busca consolidar en Tucumán una red de personas preparadas para brindar contención humana, emocional, social y espiritual a pacientes con enfermedades avanzadas y a sus familias.

La propuesta forma parte de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y el Arzobispado de Tucumán, impulsado por el ministro Luis Medina Ruiz y el arzobispo Carlos Sánchez, con el objetivo de complementar la atención sanitaria mediante un enfoque integral de los cuidados paliativos y promover la participación activa de la comunidad.

La formación está dirigida a mayores de edad, tanto profesionales de la salud como personas interesadas en el voluntariado y el acompañamiento comunitario. A lo largo de distintas instancias de capacitación, los participantes incorporan herramientas para asistir a quienes atraviesan procesos de enfermedad avanzada o el final de la vida, poniendo el foco en la escucha, la contención y el respeto por la dignidad de cada persona.

Uno de los principales objetivos es avanzar en la conformación de una Comunidad Compasiva, una red integrada por voluntarios, equipos de salud, familiares e instituciones comprometidas con el cuidado de las personas en situaciones de vulnerabilidad, tanto dentro de los hospitales como en los distintos ámbitos comunitarios.

La organización de las jornadas cuenta con la participación de la coordinadora diocesana de la Pastoral de la Salud, Estela Paz, quien además coordina el seguimiento de quienes completan la formación para conocer su interés en incorporarse a tareas de acompañamiento en hospitales o desarrollar esta labor en sus propias comunidades.

La iniciativa también fortalece el trabajo que desde hace años realizan los voluntarios de la Pastoral de la Salud en el Hospital Centro de Salud y en el Hospital Padilla, ampliando la articulación entre el sistema sanitario, las organizaciones sociales y las familias.

La directora del Hospital Centro de Salud, Karina Lotto, acompaña el desarrollo de este programa dentro de la institución, que se consolida como uno de los espacios de referencia para la formación de profesionales, voluntarios y miembros de la comunidad interesados en el acompañamiento al final de la vida.

Además, participan la especialista en Cuidados Paliativos y Dolor María Carolina Parra y la licenciada en Enfermería María Alejandra Acosta, jefa de la Unidad de Humanización e integrante de la Comisión Provincial de Cuidados Paliativos. Ambas trabajan en la incorporación de herramientas que permitan fortalecer el abordaje integral de los pacientes y promover la conformación de equipos territoriales.

Desde la organización destacaron que el voluntariado constituye un complemento fundamental para la labor de los equipos de salud, al aportar presencia, escucha y contención emocional en momentos de especial vulnerabilidad.

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