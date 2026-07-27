Tucumán apuesta por una red para acompañar el final de la vida: cómo funciona

La formación está dirigida a mayores de edad, tanto profesionales de la salud como personas interesadas en el voluntariado y el acompañamiento comunitario. A lo largo de distintas instancias de capacitación, los participantes incorporan herramientas para asistir a quienes atraviesan procesos de enfermedad avanzada o el final de la vida, poniendo el foco en la escucha, la contención y el respeto por la dignidad de cada persona.