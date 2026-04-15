En Diputados, avanza el debate por el sobreendeudamiento de usuarios de créditos y billeteras virtuales

La comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Disputados recibió este miércoles a especialistas vinculados a la protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos y de los usuarios de tarjetas de crédito o tomadores de préstamos personales a través de plataformas digitales. Además, se informó que hay alrededor de 18 proyectos relacionados a esas problemáticas.