Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno y amenaza con demandarlo por sus críticas en redes sociales
El club le envió una carta documento al funcionario nacional tras la polémica por una publicación sobre la Selección. Le dio 48 horas para retractarse y advirtió que iniciará acciones judiciales si no lo hace.
Resumen para apurados
- Rosario Central intimó legalmente al canciller Pablo Quirno a retractarse en 48 horas por sus duras críticas en redes sociales contra una publicación institucional del club.
- El conflicto surgió tras un posteo del club sobre la Selección que Quirno tildó de "odioso" por no incluir a Messi y Scaloni; Central aclaró que destacó a Giovani Lo Celso.
- De no haber retractación, el club iniciará una demanda por daños y perjuicios, cuyos fondos serán destinados al desarrollo de las divisiones inferiores del fútbol rosarino.
El conflicto entre Rosario Central y el canciller argentino, Pablo Quirno, escaló en las últimas horas y pasó del terreno de las redes sociales al ámbito legal. La institución presidida por Gonzalo Belloso le envió una carta documento al funcionario nacional, a quien intimó a retractarse públicamente de sus declaraciones luego de la polémica generada por una publicación del club sobre la Selección.
Todo comenzó tras un posteo de Rosario Central en el que felicitó al seleccionado argentino por su actuación en el Mundial. La imagen elegida para acompañar el mensaje generó controversia porque no aparecían Lionel Messi ni Lionel Scaloni, dos figuras históricamente vinculadas a Newell's Old Boys, clásico rival del "Canalla".
La ausencia de ambos fue cuestionada por Quirno, quien utilizó su cuenta en la red social X para expresar un duro descargo. El canciller calificó la publicación como una acción "odiosa" y la definió como una "desgracia institucional". Además, aprovechó para lanzar una crítica deportiva al referirse al título de la Liga Profesional 2025 obtenido por Rosario Central como un "trofeo infame".
La respuesta del club no tardó en llegar. A través de una carta documento, la dirigencia rechazó de plano las acusaciones del funcionario y explicó que la imagen tenía como objetivo destacar a Giovani Lo Celso, futbolista formado en las divisiones inferiores de la institución y titular en el encuentro al que hacía referencia la fotografía.
Además, Rosario Central negó haber eliminado intencionalmente a Messi o Scaloni de la imagen. Según argumentó, la foto mostraba a los 11 jugadores titulares y sostuvo que Quirno "mintió a sabiendas" al afirmar que se había recortado a determinadas figuras.
En el escrito, la institución también calificó las expresiones del canciller como "falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas". Incluso, advirtió que sus declaraciones promueven sentimientos de odio y discriminación hacia el club, remarcando que, por el cargo que ocupa, sus palabras tienen un impacto mucho mayor que las de un ciudadano común.
Rosario Central le otorgó a Quirno un plazo de 48 horas para retractarse públicamente. En caso de no hacerlo, adelantó que iniciará una demanda por daños y perjuicios.
El club también informó que, si obtiene un fallo favorable, el dinero de una eventual indemnización será destinado a las divisiones inferiores de los clubes rosarinos. Según explicó la dirigencia, el objetivo será contribuir al desarrollo de nuevos talentos y fomentar el sueño de los chicos de seguir los pasos de figuras como Messi, Scaloni, Ángel Di María o Giovani Lo Celso.
Mientras tanto, en el plano deportivo, el "Canalla" busca recuperarse tras la derrota por 2-1 frente a Belgrano en Córdoba y ya pone la mira en su próximo compromiso, cuando reciba a Racing Club en el Gigante de Arroyito.