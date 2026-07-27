Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno y amenaza con demandarlo por sus críticas en redes sociales

El conflicto entre Rosario Central y el canciller argentino, Pablo Quirno, escaló en las últimas horas y pasó del terreno de las redes sociales al ámbito legal. La institución presidida por Gonzalo Belloso le envió una carta documento al funcionario nacional, a quien intimó a retractarse públicamente de sus declaraciones luego de la polémica generada por una publicación del club sobre la Selección.