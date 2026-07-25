Messi reapareció en público tras la final del Mundial: estuvo presente en un duelo de la Primera C

Resumen para apurados
- Lionel Messi reapareció este sábado en Arroyo Seco para presenciar un partido de Leones FC, el club de su familia, tras la final del Mundial 2026.
- Acompañado por sus hijos, vio la derrota 2-0 ante Central Córdoba. Leones FC compite en la Primera C tras una cuestionada afiliación directa otorgada por AFA.
- Mientras descansa en Rosario y define su futuro profesional, su presencia impulsa la visibilidad de la división y reaviva el debate sobre el proyecto de su familia.
A casi una semana de la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi tuvo su primera aparición pública en el país. El astro rosarino se hizo presente este sábado en las instalaciones del Club Atlético Unión de Arroyo Seco para presenciar el duelo entre Leones FC —el proyecto futbolístico conducido por su familia— y Central Córdoba de Rosario, correspondiente a la 21ª fecha de la Primera C.
Acompañado por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, el capitán de la "Albiceleste" se ubicó en el sector de palcos luciendo un abrigo negro, capucha y mate en mano. Su presencia generó un revuelo inmediato entre los fanáticos de la zona, quienes se agolparon en las inmediaciones del recinto para saludarlo tras el pitazo final.
En lo estrictamente deportivo, el conjunto que preside su hermano Matías Messi no pudo festejar ante el "Charrúa". Central Córdoba se impuso por 2 a 0 con goles de Marcos Córdoba y Franco Fernández. El compromiso tuvo además la curiosidad del cruce con Joaquín Messi, mediocampista de 24 años del cuadro rosarino que lleva el emblemático dorsal '10' y no guarda parentesco alguno con el capitán argentino.
Un club muy polémico
La presencia de "Leo" en las tribunas reavivó el recuerdo de la polémica que rodeó la llegada de la institución a las divisiones nacionales. En octubre de 2025, el Comité Ejecutivo de la AFA aprobó de forma unánime la afiliación directa de Leones FC para competir en la Primera C a partir de la temporada 2026, permitiéndole ingresar al circuito profesional sin pasar antes por el Torneo Promocional Amateur ni por la división superior de la Liga Rosarina.
Aquel aval de la Casa Madre al proyecto vinculado a la Fundación Messi generó discusiones en el ambiente futbolístico al ser considerado un "atajo" excepcional. En las últimas cuatro décadas, solo dos clubes habían obtenido una afiliación directa de este tipo: Real Pilar y Club Mercedes, ambas otorgadas bajo la actual conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, pero en ambos casos habían sido inscriptos, lógicamente, en la categoría más baja, mientras que el club de los Messi ingresó directamente en una divisional más alta.
Tras la dura caída en Nueva Jersey y su posterior comunicado a través de las redes sociales —donde valoró el camino recorrido por el plantel—, el '10' disfruta de sus primeros días de descanso en su Rosario natal junto a sus seres queridos, a la espera de definir sus próximos pasos.