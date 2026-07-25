Messi reapareció en público tras la final del Mundial: estuvo presente en un duelo de la Primera C

La presencia de "Leo" en las tribunas reavivó el recuerdo de la polémica que rodeó la llegada de la institución a las divisiones nacionales. En octubre de 2025, el Comité Ejecutivo de la AFA aprobó de forma unánime la afiliación directa de Leones FC para competir en la Primera C a partir de la temporada 2026, permitiéndole ingresar al circuito profesional sin pasar antes por el Torneo Promocional Amateur ni por la división superior de la Liga Rosarina.