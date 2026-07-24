Le atajó un tiro libre a Messi en el Mundial y ahora jugará en un gigante de Sudamérica
El experimentado guardameta de Cabo Verde fue una de las grandes figuras del Mundial 2026 y fue anunciado como nuevo refuerzo de Colo Colo. En la Copa del Mundo le atajó un tiro libre a Lionel Messi y lideró la histórica campaña de su selección.
Resumen para apurados
- Colo-Colo de Chile fichó al arquero caboverdiano Vozinha para la segunda mitad de la temporada, tras destacar en el Mundial 2026 atajando un tiro libre a Lionel Messi.
- El golero de 40 años llegó libre desde el Chaves portugués. Colo-Colo lo contrató luego de que se cayera la llegada de Santiago Mele y tras su histórica Copa del Mundo.
- La llegada del guardameta consolida su proyección internacional luego de atraer interés de clubes como Inter Miami y recibir homenajes por su desempeño en el torneo mundial.
Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tendrá una nueva etapa en su carrera luego de convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. El arquero de 40 años, figura de la histórica selección de Cabo Verde, fue confirmado como nuevo refuerzo de Colo Colo para afrontar el segundo semestre de la temporada.
El experimentado guardameta llega al "Cacique" tras finalizar su contrato con Chaves, de la segunda división de Portugal, donde quedó en condición de libre. Su contratación se concretó después de varias semanas de negociaciones y de un giro inesperado en el mercado de pases.
En un principio, Colo Colo tenía como prioridad al uruguayo Santiago Mele. Sin embargo, una vez que el arquero decidió continuar su carrera en Independiente, el conjunto chileno retomó las conversaciones con Vozinha y terminó cerrando su incorporación.
El caboverdiano llega con un enorme respaldo tras su actuación en el Mundial 2026. En la primera participación de Cabo Verde en una Copa del Mundo, fue uno de los grandes responsables de la histórica clasificación a los dieciseisavos de final.
Durante la fase de grupos, sus atajadas resultaron decisivas para que los "Tiburones Azules" consiguieran valiosos empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita, resultados que les permitieron avanzar como segundos del Grupo H.
Su actuación más recordada llegó en el cruce frente a la Selección Argentina. Aunque Cabo Verde cayó por 3 a 2 en tiempo suplementario, Vozinha fue una de las figuras del partido y protagonizó una imagen que recorrió el mundo al detenerle un tiro libre a Lionel Messi.
El rendimiento del arquero despertó el interés de varios clubes internacionales. Incluso, durante las últimas semanas surgieron versiones que lo vinculaban con Inter Miami para compartir plantel con el propio capitán argentino, aunque finalmente su destino será el fútbol chileno.
Más allá del reconocimiento mediático, el propio Vozinha dejó en claro cuál era su deseo para esta nueva etapa. "Que me quiera como futbolista, no por marketing", expresó al referirse a las versiones que rodeaban su futuro.
Como si su historia no fuera lo suficientemente singular, el arquero recibió un homenaje muy poco habitual tras su participación en la Copa del Mundo. Un grupo de científicos decidió bautizar con su nombre a una nueva especie de molusco, un reconocimiento que refleja el impacto que generó su actuación dentro y fuera de las canchas.
Ahora, Vozinha buscará trasladar ese gran momento al arco de Colo Colo, donde intentará seguir escribiendo una carrera que encontró en el Mundial 2026 el capítulo más importante de su trayectoria.