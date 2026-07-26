Kristalina Georgieva llegará al país para respaldar el plan económico de Javier Milei

La llegada de la titular del FMI se produce en un momento relevante para la marcha del acuerdo con el organismo. Si bien el Fondo destacó en los últimos meses los avances en materia de estabilización macroeconómica, desaceleración de la inflación y recuperación de la actividad, continúa monitoreando la evolución de las cuentas públicas, el fortalecimiento de las reservas internacionales y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el equipo económico, encabezado por Luis Caputo.