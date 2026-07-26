Kristalina Georgieva llegará al país para respaldar el plan económico de Javier Milei

Resumen para apurados
- La directora del FMI, Kristalina Georgieva, iniciará una visita oficial a la Argentina este lunes para respaldar el plan económico del presidente Javier Milei y evaluar reformas.
- La gira incluye reuniones con Caputo y empresarios, y una visita a Vaca Muerta. Ocurre tras avances en inflación, aunque el FMI sigue atento al nivel de reservas internacionales.
- El aval del FMI da señales de estabilidad a los mercados. El organismo prevé un crecimiento económico para Argentina del 3,5% en 2026 y 4% en 2027, superando el promedio regional.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, iniciará este lunes una visita oficial a la Argentina. Su llegada estará marcada por el respaldo del organismo al programa económico del gobierno de Javier Milei y por el seguimiento de las reformas comprometidas en el acuerdo vigente.
Invitada por el mandatario libertario, permanecerá en el país hasta el miércoles con una agenda reservada que incluye reuniones con funcionarios nacionales, empresarios y una recorrida por Vaca Muerta, consignó el diario "Ámbito".
La llegada de la titular del FMI se produce en un momento relevante para la marcha del acuerdo con el organismo. Si bien el Fondo destacó en los últimos meses los avances en materia de estabilización macroeconómica, desaceleración de la inflación y recuperación de la actividad, continúa monitoreando la evolución de las cuentas públicas, el fortalecimiento de las reservas internacionales y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el equipo económico, encabezado por Luis Caputo.
En ese contexto, la visita de Georgieva busca ratificar el respaldo institucional al programa económico impulsado por la gestión libertaria y, al mismo tiempo, reforzar la agenda de reformas estructurales que el FMI considera necesarias.
Entre las iniciativas que el organismo sigue de cerca figuran la aprobación de una nueva Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para fortalecer su independencia y prohibir el financiamiento monetario del Tesoro, la continuidad del equilibrio fiscal, la profundización del proceso de desregulación económica y el desarrollo del mercado de capitales.
En las últimas semanas, el Fondo respaldó públicamente el proyecto oficial para reformar el funcionamiento del BCRA al considerar que contribuirá a fortalecer la política monetaria.
Además, el organismo procura que el programa económico mantenga respaldo político y continuidad. En ese sentido, la presencia de Georgieva también representa una señal hacia los mercados internacionales sobre el acompañamiento del FMI a la estrategia económica del Gobierno, en un escenario global atravesado por mayores tensiones geopolíticas y volatilidad financiera.
Las metas bajo seguimiento
A pesar de ese respaldo, el Fondo mantiene algunos puntos bajo observación. Uno de ellos es la capacidad de la Argentina para fortalecer sus reservas internacionales y sostener el cumplimiento de las metas acordadas sin comprometer el equilibrio fiscal.
También seguirá de cerca la evolución de la recaudación tributaria, el impacto de la desaceleración de la inflación sobre los ingresos del Estado y el avance de las reformas que el Gobierno prevé enviar al Congreso durante el segundo semestre. Para el organismo, esos cambios son determinantes para garantizar la sustentabilidad del programa económico más allá de la estabilización alcanzada.
La visita de Georgieva, la primera que realiza al país como directora gerente del FMI, se produce además luego de que el organismo ratificara su proyección de crecimiento para la economía argentina.
En la última actualización del informe Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook), difundida en Washington, el Fondo mantuvo su previsión de una expansión del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027. El informe también proyecta un crecimiento de la economía mundial del 3% para 2026, en un contexto condicionado por dos factores contrapuestos: la guerra en Medio Oriente y el avance de la inteligencia artificial.
La estimación para la Argentina se ubica por encima de la prevista por el FMI para América Latina y el Caribe, región para la que proyecta un crecimiento del 2,4% en 2026 y del 2,7% en 2027.
La proyección del organismo también supera la del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que estima una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 3% para este año, medio punto porcentual por debajo de la previsión del FMI.