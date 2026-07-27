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Ayuda Escolar de Anses: cómo realizar el trámite si todavía no cobraste los $85.000

El organismo mantiene abierta la posibilidad de solicitar el beneficio para AUH y SUAF. Los requisitos y el paso a paso para presentar el certificado.

Ayuda Escolar de Anses: cómo realizar el trámite si todavía no cobraste los $85.000
Anses
Hace 57 Min

Resumen para apurados

  • ANSES ratificó que las familias de AUH y SUAF que aún no cobraron los $85.000 de Ayuda Escolar pueden solicitarlo de forma digital en Argentina hasta el 31 de diciembre.
  • En marzo se liquidó el monto automáticamente a un grupo, pero quienes no lo recibieron deben cargar el Certificado de Escolaridad firmado en la plataforma Mi Anses.
  • Los fondos se acreditarán a los 60 días de completar la gestión, garantizando un apoyo económico clave para sostener la escolaridad de miles de niños en el país.
Resumen generado con IA

Anses ratificó que aquellos hogares que aún no cobraron el beneficio escolar correspondiente al período 2026 continúan con la posibilidad de solicitarlo. El procedimiento exige certificar la condición de alumno regular de los hijos a través de la entrega del Certificado de Escolaridad en la plataforma oficial del organismo.

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Durante el mes de marzo, la entidad llevó a cabo la primera liquidación automática de este importe para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo o el Sistema Único de Asignaciones Familiares con los datos de asistencia ya cargados en el sistema. 

Paso a paso para realizar los trámites de inscripción

Aquellos que no cobraron pueden gestionar el cobro del beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026. A los 60 días de realizarlo se acreditarán los fondos en la cuenta en la cual se cobra SUAF o AUH.

Para presentar el Certificado de Escolaridad por Internet, se deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  • Ir a la sección “Hijos” y seleccionar “Presentar un Certificado Escolar”
  • Elegir la opción “Generar Certificado” y completar los datos solicitados por el sistema
  • Imprimir el formulario
  • Llevar el certificado al establecimiento educativo para que sea completado y firmado por las autoridades

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  • El formulario corresponda al ciclo lectivo vigente
  • Los datos estén completos y sean legibles
  • No tenga tachaduras ni enmiendas
  • Esté marcada la condición de “Alumno Regular” y, cuando corresponda, que la institución esté incorporada a la enseñanza oficial
  • Sacar una fotografía clara o escanear el formulario
  • Volver a ingresar a Mi Anses
  • Seleccionar “Subir Certificado” y cargar la imagen para finalizar el trámite
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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