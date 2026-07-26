Nicolás Pino reclamó eliminar las retenciones "por ley y para siempre" durante el acto de la Sociedad Rural

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aprovechó el acto de inauguración de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional para insistir con uno de los principales reclamos del sector agropecuario: la eliminación definitiva de las retenciones. En el marco de los 160 años de la entidad, el dirigente sostuvo que esos derechos de exportación deben desaparecer "por ley y para siempre" y reclamó una reducción de la presión tributaria sobre los productores.