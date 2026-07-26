Nicolás Pino reclamó eliminar las retenciones "por ley y para siempre" durante el acto de la Sociedad Rural

Resumen para apurados
- Nicolás Pino, titular de la SRA, reclamó en Palermo eliminar por ley y para siempre las retenciones al campo para impulsar la inversión y producción agropecuaria.
- En la 138° Exposición Rural, Pino respaldó el rumbo económico de Milei, pero recordó que desde 2002 las retenciones quitaron USD 215.000 millones al sector productivo.
- La SRA plantea que eliminar trabas fiscales e invertir en infraestructura provincial impulsará la producción y beneficiará el crecimiento económico del país.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aprovechó el acto de inauguración de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional para insistir con uno de los principales reclamos del sector agropecuario: la eliminación definitiva de las retenciones. En el marco de los 160 años de la entidad, el dirigente sostuvo que esos derechos de exportación deben desaparecer "por ley y para siempre" y reclamó una reducción de la presión tributaria sobre los productores.
Durante su discurso en el predio de Palermo, Pino aseguró que el campo fue perjudicado durante más de dos décadas por un esquema que desalentó la inversión y la producción. “Desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones. U$S215.000 millones ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado”, afirmó.
El titular de la SRA destacó que la reducción de esos impuestos durante la gestión de Javier Milei permitió que una parte de esos recursos permaneciera en el sector productivo. “Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras. Inmediatamente, crecieron el empleo rural, la producción agropecuaria y las superficies afectadas a lograrla”, señaló, según consignó el diario "Ámbito".
En ese sentido, repasó algunos indicadores de la actividad y destacó el crecimiento registrado en distintos cultivos. Mencionó que la cosecha de maíz aumentó un 34%, que la producción de girasol alcanzó los 7,5 millones de toneladas y que el trigo llegó a un récord de 30 millones de toneladas.
“Conclusión: está demostrado, como venimos diciendo, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”, remarcó ante productores, empresarios y funcionarios presentes en el acto.
Acercamiento y nuevos reclamos
Pino también destacó algunos resultados de la política económica del gobierno de Javier Milei. Mencionó la desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria como factores que aportaron mayor previsibilidad para la actividad agropecuaria.
“La actual política económica nacional ha tenido notables logros”, sostuvo el dirigente, quien además valoró el diálogo que la entidad mantiene con funcionarios nacionales y aseguró que ese vínculo permitió avanzar en medidas reclamadas por el sector.
No obstante, advirtió que aún quedan temas pendientes y reclamó una reducción más profunda de la carga tributaria. “Es imprescindible que dejen de agobiarnos con impuestos, y que lo recaudado vuelva, en forma de obras y servicios públicos”, expresó.
Pino no solo pidió la eliminación de las retenciones. Entre los tributos que cuestionó mencionó el impuesto sobre los ingresos brutos, las tasas viales que, según dijo, no se traducen en mejoras concretas y los gravámenes que afectan el traslado de mercadería entre provincias. A su criterio, esas cargas reducen la competitividad y encarecen la producción.
“La baja de impuestos no es sólo un hecho de justicia para los productores. Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta, y esto beneficia a toda la población”, concluyó.
Contrariamente, el titular de la Sociedad Rural también hizo referencias a la mejora de las rutas y caminos rurales en las provincias por parte de los gobiernos locales para mejorar la logística para el campo, entre otras demandas de infraestructura.