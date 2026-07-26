Sin expectativas de anuncios, Milei hablará en la Rural

Más allá de la baja expectativa por los anuncios, algunos sectores apuntan a la eliminación del 5% de derechos de exportación que todavía paga la carne vacuna de novillo. También a los derechos de exportación en granos, el segmento de mayor peso económico dentro del sector agropecuario. En mayo pasado, el Gobierno anunció una baja de las retenciones al trigo y la cebada y una reducción gradual desde enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo. Sectores ruralistas dicen que aunque el cronograma ya está definido, Milei podría aprovechar la Rural para acelerar alguna de esas rebajas. El año pasado, Milei llegó al acto inaugural a bordo de una camioneta acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Caputo, en medio de una fuerte ovación.