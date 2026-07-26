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Sin expectativas de anuncios, Milei hablará en la Rural

El Presidente encabezará la ceremonia central de la tradicional exposición en Palermo.

Sin expectativas de anuncios, Milei hablará en la Rural
Hace 2 Hs

El presidente de la Nación Javier Milei hablará hoy en el acto central de la Exposición Rural de Palermo, en un día inusual, ya que suele hacerse un sábado. El viaje de Milei a Brasil para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro obligó a cambiar el día tradicional del acto principal de la exposición. Antes de los discursos desfilarán los grandes campeones de las distintas razas, la maquinaria agrícola, los carruajes y las delegaciones tradicionalistas.

Milei volverá en el barrio de Palermo a ocupar el centro de una ceremonia donde no se esperan grandes anuncios, según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, y enfrió las chances de bajar retenciones. Una de las incógnitas estará en el palco oficial, ya que estaría invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada de Milei, y que el año pasado no asistió. Aunque popularmente se la conoce como “la apertura de la Rural”, la ceremonia marca en realidad el cierre institucional de la exposición.

Más allá de la baja expectativa por los anuncios, algunos sectores apuntan a la eliminación del 5% de derechos de exportación que todavía paga la carne vacuna de novillo. También a los derechos de exportación en granos, el segmento de mayor peso económico dentro del sector agropecuario. En mayo pasado, el Gobierno anunció una baja de las retenciones al trigo y la cebada y una reducción gradual desde enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo. Sectores ruralistas dicen que aunque el cronograma ya está definido, Milei podría aprovechar la Rural para acelerar alguna de esas rebajas. El año pasado, Milei llegó al acto inaugural a bordo de una camioneta acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Caputo, en medio de una fuerte ovación.

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