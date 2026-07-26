Falleció el académico Ricardo Norberto Farías

Comprometido con la federalización de la ciencia, fue el mentor y primer director del CCT-Tucumán, transformándose en el artífice de los primeros pasos hacia la descentralización administrativa de Conicet. Convencido de la necesidad de llevar el desarrollo científico a todos los lugares del país, también trabajó intensamente en la creación del Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca (Citca).