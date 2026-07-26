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Falleció el académico Ricardo Norberto Farías
Ricardo Norberto Farías
Ricardo Norberto Farías
Hace 2 Hs

Falleció el licenciado en Química Ricardo Norberto Farías, académico del Conicet. En un comunicado de la institución se dio cuenta de la trayectoria del investigador.

El Dr. Farías se graduó como Licenciado en Química en la Universidad de Buenos Aires, donde también completó sus estudios doctorales bajo la dirección de su mentor, el doctor Raúl Trucco.

En 1966, con la irrupción de Onganía en el poder, la intervención a la UBA y la Noche de los Bastones Largos, renunció junto al Dr.Trucco a su cargo en la Universidad de Buenos Aires.

En 1968 se incorporó a la Universidad Nacional de Córdoba y en 1971 se trasladó con su equipo de investigación a la Universidad Nacional de Tucumán, donde fue profesor titular de Química Biológica por más de 35 años. 

Ricardo Farías: el legado de un hacedor de la ciencia argentina

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Desde su llegada, reorganizó la enseñanza de dicha disciplina en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia inculcando a los estudiantes la pasión por la búsqueda del conocimiento. Así nació el Insibio, primer instituto del Conicet en Tucumán, del que fue director durante 19 años; también fue miembro fundador del primer Consejo Científico Tecnológico de la Provincia de Tucumán.

En el año 1996, la Academia Nacional de Ciencias lo honró con el título de Académico en reconocimiento a su labor científica. La Universidad Nacional de Tucumán, por su parte, lo distinguió con el título de Profesor Emérito en virtud de su vasta e innovadora trayectoria en la docencia de grado y de postgrado.

Su actividad en la formación de recursos humanos fue inmensa. Dirigió 13 tesis doctorales, numerosos becarios postdoctorales e investigadores en formación. Convencido de la necesidad de un doctorado transversal que incluyera diferentes disciplinas de las ciencias de la vida, promovió la creación del Doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Tucumán.

Su participación en la gestión institucional fue igualmente intensa ya que fue miembro del Directorio de Conicet en dos períodos: 2001-2005 y 2005-2010. Se desempeñó además como vicepresidente de Asuntos Científicos desde el 2002 al 2008. 

Comprometido con la federalización de la ciencia, fue el mentor y primer director del CCT-Tucumán, transformándose en el artífice de los primeros pasos hacia la descentralización administrativa de Conicet. Convencido de la necesidad de llevar el desarrollo científico a todos los lugares del país, también trabajó intensamente en la creación del Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca (Citca).

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