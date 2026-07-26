Ricardo Farías: el legado de un hacedor de la ciencia argentina

Reproducimos la publicación de la entidad sobre este evento, que comenzó con una semblanza de Farías que describió su camino académico desde que se graduó como licenciado en Química en la Universidad de Buenos Aires, y luego su doctorado bajo la dirección de su gran mentor, Raúl Trucco. Con él se formó no sólo en la actividad científica, sino también en el compromiso con los ideales democráticos y en el amor a la patria. Luego de la “Noche de los bastones largos”, en 1966, se trasladó a Córdoba, para desembarcar finalmente con su equipo de investigación recién formado en la Universidad Nacional de Tucumán, donde fue más de 35 años profesor titular de Química Biológica. En este camino, su esfuerzo puesto en formación de muchos doctorandos fue uno de los principales gérmenes del desarrollo de la ciencia en el norte argentino. Se hecho, así nació el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (Insibio), primer instituto del Conicet en Tucumán.