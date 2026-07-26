La pasión según Martín y Jesica
Una es la directora involuntaria de uno de los videos más explícitos de pornografía política. El otro es el fantasma de esa escena filmada en un vestidor, el lugar donde conviven la desnudez y las formas de ocultarla. Más allá de su último e involuntario hit, un recorrido por las biografías de ambos deja expuestos, por momentos, tramos relevantes de la corrupción argentina.
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