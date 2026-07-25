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EN VIVO: San Martín pierde 1 a 0 con Temperley en La Ciudadela

REEMPLAZO. Jorge Juárez ocupa el lateral derecho en lugar del suspendido Víctor Salazar en el duelo frente a Temperley.
REEMPLAZO. Jorge Juárez ocupa el lateral derecho en lugar del suspendido Víctor Salazar en el duelo frente a Temperley. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

Facundo Kruger abrió el marcador para la visita. El encuentro es televisado por LPF Play. Seguí el minuto a minuto.

Hace 1 Min
20:44 hs

Triple cambio en San Martín

79': Ingresan Matías García, Mauro Verón y Milton Ríos en lugar de Bruno Cabrera, Santiago Briñone y Álvaro Veliez. 

20:36 hs

Doble cambio en Temperley

72': Echeverría y Brandán ingresan en lugar de Souto y Kruger

20:36 hs

Amarilla en San Martín

71': Jorge Juárez se ganó la tarjeta por una infracción.

20:32 hs

El "Santo" convirtió, pero todo quedó inválidado por offside

67': Parnisari había marcado, pero el línea levantó la bandera. 

20:28 hs

Tiro de esquina para San Martín

20:27 hs

Sale Temperley desde el fondo

20:27 hs

Gran remate de Cabrera y córner para San Martín

20:26 hs

Cambio en San Martín

61': se retira Agustín Graneros e ingresa en su lugar Nicolás Castro.

20:25 hs

Cambio en Temperley

60': se retira Franco Benítez e ingresa Alejandro Melo.

20:17 hs

Tiro de esquina para San Martín

20:15 hs

Tiro libre para el "Gasolero"

48': Angelini fue derribado cerca del área.

20:14 hs

Gran centro de Cabrera y el "Santo" se aproxima

47': el extremo envió un centro rasante, pero no llegaron a empujarla ni Veliez ni Diellos.

20:12 hs

Comenzó el segundo tiempo

19:52 hs

Final del primer tiempo en La Ciudadela

El "Santo" pierde por 1 a 0, por el gol de Kruger.

19:51 hs

Tiempo adicionado en La Ciudadela

19:46 hs

El "Santo", cerca del empate

40': Bruno Cabrera envió un centro, la pelota prácticamente rebotó en Santiago Briñone y pasó muy cerca del arco de Temperley.

19:41 hs

Tiro de esquina para Temperley

19:41 hs

Cabrera y un remate que pasó cerca

36': el extremo aguantó la pelota y cerca del área intentó con un remate cruzado. 

19:33 hs

Manganelli detuvo lo que era el 2-0 de Temperley

28': Díaz superó a la zaga de centrales y disparó al arco aunque sin potencia. Manganelli estuvo firme en su atajada.

19:31 hs

El remate de Carabajal se fue elevado

26': el volante encontró espacios cerca del área, pero su disparo se fue muy elevado.

19:30 hs

Doble chance para San Martín

25': tras un cabezazo en el área de Graneros, Diego Diellos terminó la jugada por la misma vía, pero su remate fue contenido por el arquero.

19:30 hs

Graneros perdió en mitad de cancha y Temperley tuvo una gran chance

24': el volante de San Martín pidió infracción, pero finalmente el delantero fue contenido por Ezequiel Parnisari.

19:29 hs

El "Santo" se aproxima

23': el centro de Carabajal pasó de largo y no encontró a ningún receptor del "Santo". Todo sigue 0-1.

19:27 hs

Tiro libre para San Martín

21': Carabajal avanzó por el carril derecho y el defensor del "Gasolero" lo golpeó en el rostro. 

19:23 hs

Primera amarilla del partido

17´: Franco Díaz (Temperley) se ganó la tarjeta amarilla. 

19:19 hs

El "Santo" busca la igualdad del marcador

14': el equipo de Orfila busca por derecha a través de individualidades de Jorge Juárez.

19:17 hs

Tiro de esquina para San Martín

11': Gabriel Carabajal ejecutará el balón detenido por izquierda.

19:14 hs

Gol de Temperley

9': tras un centro por izquierda, Facundo Kruger abre el marcador de cabeza.

19:08 hs

Diellos intentó cabecear el balón

3': el delantero no llegó en el duelo aéreo y todo sigue empatado sin goles.

19:07 hs

Córner desde la derecha para San Martín

19:03 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del partido en La Ciudadela.

18:53 hs

"11" confirmado para Temperley

18:51 hs

"11" confirmado para San Martín

18:22 hs

El "Santo" irá con la titular esta tarde

15:58 hs

Los convocados de Temperley para visitar a San Martín

15:57 hs

Sin Víctor Salazar por acumulación de amarillas, estos son los convocados de Orfila

Lo que tenés que saber

San Martín afronta el partido tras igualar 0-0 con Deportivo Maipú en Mendoza y buscará volver al triunfo para seguir prendido en la pelea de la zona B. Temperley, por su parte viene de una victoria contra Atlético de Rafaela (2-0).

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