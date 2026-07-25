EN VIVO: San Martín pierde 1 a 0 con Temperley en La Ciudadela

Triple cambio en San Martín
79': Ingresan Matías García, Mauro Verón y Milton Ríos en lugar de Bruno Cabrera, Santiago Briñone y Álvaro Veliez.
Doble cambio en Temperley
72': Echeverría y Brandán ingresan en lugar de Souto y Kruger
Amarilla en San Martín
71': Jorge Juárez se ganó la tarjeta por una infracción.
El "Santo" convirtió, pero todo quedó inválidado por offside
67': Parnisari había marcado, pero el línea levantó la bandera.
Tiro de esquina para San Martín
Sale Temperley desde el fondo
Gran remate de Cabrera y córner para San Martín
Cambio en San Martín
61': se retira Agustín Graneros e ingresa en su lugar Nicolás Castro.
Cambio en Temperley
60': se retira Franco Benítez e ingresa Alejandro Melo.
Tiro de esquina para San Martín
Tiro libre para el "Gasolero"
48': Angelini fue derribado cerca del área.
Gran centro de Cabrera y el "Santo" se aproxima
47': el extremo envió un centro rasante, pero no llegaron a empujarla ni Veliez ni Diellos.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo en La Ciudadela
El "Santo" pierde por 1 a 0, por el gol de Kruger.
Tiempo adicionado en La Ciudadela
El "Santo", cerca del empate
40': Bruno Cabrera envió un centro, la pelota prácticamente rebotó en Santiago Briñone y pasó muy cerca del arco de Temperley.
Tiro de esquina para Temperley
Cabrera y un remate que pasó cerca
36': el extremo aguantó la pelota y cerca del área intentó con un remate cruzado.
Manganelli detuvo lo que era el 2-0 de Temperley
28': Díaz superó a la zaga de centrales y disparó al arco aunque sin potencia. Manganelli estuvo firme en su atajada.
El remate de Carabajal se fue elevado
26': el volante encontró espacios cerca del área, pero su disparo se fue muy elevado.
Doble chance para San Martín
25': tras un cabezazo en el área de Graneros, Diego Diellos terminó la jugada por la misma vía, pero su remate fue contenido por el arquero.
Graneros perdió en mitad de cancha y Temperley tuvo una gran chance
24': el volante de San Martín pidió infracción, pero finalmente el delantero fue contenido por Ezequiel Parnisari.
El "Santo" se aproxima
23': el centro de Carabajal pasó de largo y no encontró a ningún receptor del "Santo". Todo sigue 0-1.
Tiro libre para San Martín
21': Carabajal avanzó por el carril derecho y el defensor del "Gasolero" lo golpeó en el rostro.
Primera amarilla del partido
17´: Franco Díaz (Temperley) se ganó la tarjeta amarilla.
El "Santo" busca la igualdad del marcador
14': el equipo de Orfila busca por derecha a través de individualidades de Jorge Juárez.
Tiro de esquina para San Martín
11': Gabriel Carabajal ejecutará el balón detenido por izquierda.
Gol de Temperley
9': tras un centro por izquierda, Facundo Kruger abre el marcador de cabeza.
Diellos intentó cabecear el balón
3': el delantero no llegó en el duelo aéreo y todo sigue empatado sin goles.
Córner desde la derecha para San Martín
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del partido en La Ciudadela.
"11" confirmado para Temperley
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para visitar a San Martín de Tucumán por la fecha 22 de la Primera Nacional.#JuegaElCelepic.twitter.com/7lCChxak4V— Club A. Temperley (@TemperleyOK) July 25, 2026
"11" confirmado para San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) July 25, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para recibir a Temperley.
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El "Santo" irá con la titular esta tarde
Que de la mano del utilero pic.twitter.com/BeVw01dr4d— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) July 25, 2026
Los convocados de Temperley para visitar a San Martín
Estos son los convocados por Nicolás Domingo para enfrentar a San Martín (T) en el estadio La Ciudadela por la fecha 22 de la Primera Nacional.— Club A. Temperley (@TemperleyOK) July 24, 2026
Gabriel Hauche y Adrián Arregui llegaron a la 5ta amarilla y se pierden esta fecha.#JuegaElCelepic.twitter.com/xDorI88MCB
Sin Víctor Salazar por acumulación de amarillas, estos son los convocados de Orfila
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) July 24, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para la fecha 22 del torneo.
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Lo que tenés que saber
San Martín afronta el partido tras igualar 0-0 con Deportivo Maipú en Mendoza y buscará volver al triunfo para seguir prendido en la pelea de la zona B. Temperley, por su parte viene de una victoria contra Atlético de Rafaela (2-0).