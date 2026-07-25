Murió Horacio Muratore: el emotivo adiós del deporte argentino al tucumano que llevó el básquet a lo más alto
La muerte de Horacio Muratore, a los 74 años, generó una ola de mensajes de despedida de clubes, dirigentes e instituciones. La CABB, Tucumán BB, la AdC y referentes como Sergio Hernández destacaron el legado del único argentino que presidió la FIBA y su aporte fundamental al desarrollo de la Generación Dorada.
Resumen para apurados
- El dirigente deportivo Horacio Muratore murió a los 74 años en Argentina, causando conmoción tras una histórica carrera donde fue el único nacional en presidir la FIBA.
- Inició su carrera en Tucumán BB, presidió la CABB entre 1992 y 2008, y promovió las bases institucionales que impulsaron el surgimiento de la histórica Generación Dorada.
- Su fallecimiento movilizó despedidas de clubes y figuras como Sergio Hernández, consolidando su legado de gestión y honestidad como guía para las futuras generaciones.
La muerte de Horacio Muratore, a los 74 años, provocó una profunda conmoción en el deporte argentino. Considerado uno de los dirigentes más influyentes en la historia del básquet nacional, el tucumano dejó una huella que trascendió las fronteras del país y lo convirtió en el único argentino en alcanzar la presidencia de la Federación Internacional de Básquet (FIBA). Tras conocerse la noticia, instituciones deportivas, clubes y referentes expresaron su pesar y destacaron el legado de quien dedicó gran parte de su vida al crecimiento del básquet.
La Confederación Argentina de Básquet (CABB), organismo que Muratore presidió entre 1992 y 2008, fue una de las primeras entidades en despedirlo. “La Confederación Argentina de Básquet expresa su profundo pesar por el fallecimiento a los 74 años de Horacio Muratore, presidente de la institución entre 1992 y 2008 y uno de los dirigentes más trascendentes en la historia del deporte argentino”, señaló el organismo.
La entidad recordó además el recorrido que comenzó en Tucumán BB y que lo llevó a conducir el básquet mundial. “Su trayectoria refleja el incansable compromiso y dedicación por el básquet, completando el camino desde su club Tucumán BB hasta FIBA, pasando por la Federación de Tucumán, CAB, CONSUBASQUET y FIBA Américas”, destacó. También remarcó que durante su gestión se sentaron las bases de la histórica Generación Dorada y que, ya como presidente de la FIBA, impulsó importantes transformaciones para el crecimiento del deporte.
Entre las repercusiones apareció la del ex entrenador de la Selección, Sergio “Oveja” Hernández, quien escribió un breve pero emotivo mensaje en la publicación de la CABB. “Todo mi amor para la familia. ¡Gracias Horacio!”, expresó.
Desde Tucumán también llegaron numerosos homenajes. La Unión de Rugby de Tucumán lamentó el fallecimiento de quien definió como un “destacado Embajador del Deporte Tucumano” y acompañó a sus familiares, amigos y a toda la familia del básquet.
La Federación Tucumana de Vóley, por su parte, lo describió como “el máximo dirigente que tuvo el básquet argentino”. Además de repasar su camino hasta la presidencia de la FIBA, destacó que su trabajo fue clave para el desarrollo de la Generación Dorada y aseguró que su honestidad, compromiso y vocación de trabajo seguirán siendo un ejemplo para el deporte provincial. “Gracias Horacio por tus enseñanzas”, concluyó la entidad.
El club Tucumán BB, donde Muratore inició su carrera dirigencial, también expresó su dolor. “Con profundo pesar despedimos a Horacio Muratore, una figura trascendental para el básquet argentino y mundial. Ex dirigente de nuestra institución, Horacio dejó una huella imborrable con su compromiso, su visión y su enorme aporte al crecimiento de nuestro deporte”, publicó.
A esos mensajes se sumó la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), que recordó que Muratore fue “uno de los dirigentes más importantes en la historia del básquet argentino” y destacó una trayectoria marcada por “el compromiso, la visión y la capacidad de gestión”.
Las repercusiones reflejaron la dimensión de un dirigente que construyó su carrera desde Tucumán y llegó a la máxima conducción del básquet mundial. Su legado quedó ligado para siempre al crecimiento institucional del deporte argentino y al desarrollo de la Generación Dorada, un proceso que cambió la historia del básquet nacional y que convirtió a Horacio Muratore en una referencia ineludible para las futuras generaciones.