Murió Horacio Muratore: el emotivo adiós del deporte argentino al tucumano que llevó el básquet a lo más alto

La muerte de Horacio Muratore, a los 74 años, provocó una profunda conmoción en el deporte argentino. Considerado uno de los dirigentes más influyentes en la historia del básquet nacional, el tucumano dejó una huella que trascendió las fronteras del país y lo convirtió en el único argentino en alcanzar la presidencia de la Federación Internacional de Básquet (FIBA). Tras conocerse la noticia, instituciones deportivas, clubes y referentes expresaron su pesar y destacaron el legado de quien dedicó gran parte de su vida al crecimiento del básquet.