DeportesBásquet

El último mano a mano con Horacio Muratore: el legado de un dirigente que hizo historia

En una de sus últimas entrevistas, el expresidente de la FIBA habló de sus inicios en Tucumán, de los logros de toda una vida y de la convicción que guió su carrera.

Hace 2 Hs

Dos años antes de su fallecimiento, Horacio Muratore recibió a LA GACETA para repasar una vida dedicada al básquet. En aquella conversación recordó que su vocación dirigencial nació en Tucumán BB, el club que quedaba frente a su casa y donde aprendió, siguiendo el ejemplo de su padre, que las instituciones deportivas eran mucho más que un lugar para competir: eran espacios de contención y pertenencia. También evocó el camino que lo llevó desde la presidencia de la Federación Tucumana hasta la Confederación Argentina y, más tarde, a convertirse en el primer argentino en conducir la FIBA. Sin embargo, al hablar de las razones de ese recorrido, evitó los grandes discursos. "Mi mente solo estaba en trabajar", dijo. Y dejó una frase que hoy resume su legado: "Siempre cumplí con lo que dije que iba a hacer. No hay otro secreto".

Temas Horacio Muratore
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo
1

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”
2

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días
3

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo
4

Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo

Hablemos del racismo argentino
5

Hablemos del racismo argentino

Ranking notas premium
Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca
1

Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores
2

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

Hablemos del racismo argentino
3

Hablemos del racismo argentino

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas
4

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones
5

El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones

Más Noticias
Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo

Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo

Horóscopo chino: los signos que recibirán un golpe de suerte inesperado antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán un golpe de suerte inesperado antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

San Martín vs. Temperley: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber por la Primera Nacional

San Martín vs. Temperley: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber por la Primera Nacional

Así quedó el cuadro de la Copa Sudamericana 2026: el camino de Boca, River, Lanús y Tigre hacia la final

Así quedó el cuadro de la Copa Sudamericana 2026: el camino de Boca, River, Lanús y Tigre hacia la final

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

El Mercado del Norte generaría más de 500 empleos directos

El Mercado del Norte generaría más de 500 empleos directos

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

Comentarios