El adiós a un hombre distinto: la última charla que quedó pendiente con Horacio Muratore

Recuerdo la ceremonia de entrega de premios al deporte de LA GACETA de 2019, la última antes de la pandemia. En un salón del hotel Sheraton repleto, ahí estaba él, siempre firme. Le encantaba estar en esa fiesta, me lo dijo. Esa vez tuve el placer de conducir el acto, junto con Carolina Servetto. Y se me ocurrió que él podría dirigir unas palabras al público, sobre todo a los jóvenes deportistas. Lo llamé, la brillaron los ojos. Lo que siguió fue casi un monólogo, intenso y paternal. Al cierre, no hubo aplausos, sino una ovación. “Gracias Carlos”, me dijo más tarde. “No sabía cómo pedirte que me dieras un ratito para decirles cosas a los chicos para animarlos a seguir la lucha”, me dijo humilde. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando.