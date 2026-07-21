Murió Héctor Pertot, el histórico "Gancho de América" que marcó una época en el básquet tucumano

El básquet tucumano está de luto. A los 82 años murió Héctor Pertot, conocido por todos como "El Gordo" y bautizado como "El Gancho de América", uno de los jugadores más destacados de la época dorada de este deporte en la provincia. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre dirigentes, ex compañeros e instituciones que lo recordaron por su talento y su calidad humana.