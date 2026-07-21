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Murió Héctor Pertot, el histórico "Gancho de América" que marcó una época en el básquet tucumano

Fue una de las grandes figuras del deporte provincial durante las décadas del 60 y 70. Brilló en Redes Argentinas y la Selección Tucumana con un lanzamiento que se volvió su sello.

LEYENDA. Héctor Pertot, El Gancho de América, fue una de las máximas figuras de la época dorada del básquet tucumano y dejó una huella imborrable dentro y fuera de la cancha.
LEYENDA. Héctor Pertot, "El Gancho de América", fue una de las máximas figuras de la época dorada del básquet tucumano y dejó una huella imborrable dentro y fuera de la cancha.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El histórico basquetbolista Héctor Pertot falleció a los 82 años en Tucumán, conmoviendo al deporte local tras marcar una época dorada en las décadas de 1960 y 1970.
  • Destacó en Redes Argentinas y la Selección Tucumana gracias a sus 1,95 metros y un letal tiro de gancho, recurso que le dio su famoso apodo y lo hizo indefendible.
  • Su deceso genera profunda conmoción en el básquet norteño. Su legado de humildad y excelencia deportiva perdurará como un símbolo imborrable del deporte tucumano.
Resumen generado con IA

El básquet tucumano está de luto. A los 82 años murió Héctor Pertot, conocido por todos como "El Gordo" y bautizado como "El Gancho de América", uno de los jugadores más destacados de la época dorada de este deporte en la provincia. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre dirigentes, ex compañeros e instituciones que lo recordaron por su talento y su calidad humana.

Figura de Redes Argentinas y también de Estudiantes, Pertot fue uno de los grandes protagonistas de las décadas del 60 y 70. Con la camiseta de la Selección Tucumana dejó una huella imborrable y se transformó en un símbolo de una generación que llevó al básquet provincial a sus años de mayor esplendor.

Un lanzamiento que hizo historia

El apodo de "El Gancho de América" nació por un recurso técnico que dominaba como pocos. Con sus 1,95 metros de altura, imponía presencia cerca del aro y convertía con un lanzamiento de gancho prácticamente imposible de defender. El periodista Luis Mario Sueldo lo describió como un jugador que podía "sumar puntos cacheteando la pelota, tirándola de gancho o saliendo de la pintura", una virtud que lo convirtió en una referencia del básquet del norte argentino.

Más allá de sus condiciones deportivas, quienes compartieron la cancha con Pertot siempre destacaron su humildad, su compañerismo y el respeto que supo ganarse dentro y fuera del rectángulo de juego. Su legado permanecerá ligado para siempre a la historia grande del básquet tucumano.

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