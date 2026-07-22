Con "Vicky" Sauze y la hoja de ruta definida, el hockey argentino ajusta los últimos detalles para el Mundial
Las Leonas debutarán el 15 de agosto ante Estados Unidos en suelo belga, mientras que Los Leones iniciarán su camino el 16 frente a Japón en territorio neerlandés. Análisis del cuadro, los planteles y las aspiraciones de ambos seleccionados.
Resumen para apurados
- Las Selecciones argentinas de hockey definieron planteles y fixture para disputar el Mundial conjunto del 15 al 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos.
- Las Leonas debutarán el 15 de agosto ante EE.UU. en Wavre, mientras que Los Leones jugarán el 16 frente a Japón en Ámsterdam, bajo un renovado formato sin cuartos de final.
- Las Leonas buscarán cortar una racha de 16 años sin títulos mundiales, mientras que el seleccionado masculino afronta un recambio para volver a los primeros planos.
La Copa del Mundo 2026 de hockey sobre césped se disfrutará por partida doble: será la tercera vez en la historia que los torneos masculino y femenino se disputarán en simultáneo y en las mismas sedes. Luego de las experiencias de Utrecht 1998 y La Haya 2014, 32 seleccionados de todo el planeta volverán a compartir escenario del 15 al 30 de agosto bajo una organización conjunta entre Bélgica (Wavre) y Países Bajos (Ámsterdam).
A pocas semanas del pitazo inicial, los entrenadores Fernando Ferrara y Lucas Rey oficializaron las nóminas definitivas de 20 jugadores por plantel. Con la hoja de ruta definida para la fase de grupos, el hockey argentino ya conoce sus horarios y rivales para salir a buscar la gloria en territorio europeo.
Segundo mundial para "Vicky" Sauze
El seleccionado femenino disputará la primera etapa en la sede belga (Belfius Hockey Arena de Wavre) dentro del Grupo B. El gran atractivo para el deporte provincial será la presencia de Victoria Sauze. La mediocampista surgida en Tucumán Rugby afrontará su segundo Mundial luciendo la camiseta albiceleste, luego de haber formado parte del plantel subcampeón del mundo en Terrassa/Amstelveen 2022. Actualmente en San Lorenzo en el Torneo Metropolitano, “Vicky” está consolidada como una referencia en la zona de gestación y viene siendo una fija en las convocatorias. La tucumana aportará su dinámica en un equipo que combina la experiencia de referentes con sangre joven.
En cuanto a las posibilidades del combinado nacional, Las Leonas llegan con la chapa de candidatas luego de colgarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y el subcampeonato mundialista de 2022. Argentina busca cortar una sequía de 16 años sin alzarse con la Copa del Mundo, logro que consiguió por última vez en Rosario 2010 (previamente lo habían logrado en Perth 2002). El rival a vencer en la lucha global sigue siendo Países Bajos —actuales tricampeonas del mundo y máximas ganadoras históricas con nueve coronas—, mientras que en la zona competirán frente a Alemania, Estados Unidos y Escocia.
El debut de la Selección será el sábado 15 de agosto ante el conjunto estadounidense, para luego medirse con las alemanas el lunes 17 y cerrar la fase inicial el miércoles 19 frente a las escocesas, todo en territorio belga.
La nómina de 20 jugadoras oficializada por Ferrara está integrada por las arqueras Cristina Cosentino y Mercedes Artola, y las jugadoras de campo Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairó, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortiz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas. Además, viajarán en calidad de reservas Ana Luz D’Odorico, Sol Lombardo, Victoria Falasco y Lourdes Pisthón.
Los Leones, con el desafío de volver a los primeros planos
En la rama masculina, Los Leones tendrán su centro de operaciones en Países Bajos y disputarán el tramo inicial en el histórico estadio Wagener de Ámsterdam. Bajo la conducción técnica de Lucas Rey —campeón olímpico como jugador en Río de Janeiro 2016—, el equipo atraviesa un proceso de recambio generacional que busca reinsertar a la Argentina entre los mejores del mundo. La mejor actuación histórica de la Argentina en mundiales masculinos fue el tercer puesto conseguido en La Haya 2014.
El panorama del torneo de varones asoma bastante abierto: Alemania defenderá el título logrado en India 202 y será el rival a vencer, escoltado por potencias de la talla de Australia y los dos anfitriones. En la fase inicial, el equipo nacional compartirá el Grupo A con Japón, Nueva Zelanda y Países Bajos; la batalla frente al seleccionado naranja servirá como una buena medida para saber para qué están los argentinos.
El camino albiceleste comenzará el domingo 16 de agosto frente a Japón, continuará el martes 18 con el choque ante el dueño de casa y finalizará el jueves 20 contra el combinado neozelandés.
El plantel masculino convocado por Lucas Rey está conformado por Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zárate. Como reservas, el cuerpo técnico incluyó a Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.
Un formato renovado: adiós a los cuartos de final
Más allá de la logística compartida, la gran novedad de este mundial estará en su sistema de disputa. La Federación Internacional de Hockey diseñó una importante innovación que elimina los cruces de cuartos de final, reemplazándolos por una segunda fase de grupos.
Bajo este nuevo esquema, los dos mejores seleccionados de cada zona en la instancia inicial lograrán el boleto a la rueda intermedia, pero no comenzarán desde cero: cada equipo arrastrará los puntos y la diferencia de gol obtenidos contra el rival de su mismo grupo que también avanzó de ronda. A partir de allí se conformarán dos nuevos cuadrangulares. Los clasificados de los Grupos A y D integrarán el Grupo E, mientras que los de los Grupos B y C le darán forma al Grupo F. En esta etapa cada país jugará únicamente dos partidos adicionales, enfrentando solo a los rivales de la zona contraria.
Una vez concluidos esos encuentros, los dos primeros de los grupos E y F se clasificarán a las semifinales por el título. Por su parte, los seleccionados que terminen en el tercer y cuarto lugar de las zonas iniciales disputarán una rueda idéntica para dirimir los puestos del 9° al 16° lugar.
En ambos casos, la segunda fase de grupos se jugará en la misma sede donde hayan disputado la primera (masculino en Países Bajos y femenino en Bélgica). Finalmente, las semifinales y el partido por el título femenino se jugarán en los Países Bajos, mientras que los duelos definitorios masculinos se llevarán a cabo en Bélgica.