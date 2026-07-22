Con "Vicky" Sauze y la hoja de ruta definida, el hockey argentino ajusta los últimos detalles para el Mundial

Segundo mundial para "Vicky" Sauze

El seleccionado femenino disputará la primera etapa en la sede belga (Belfius Hockey Arena de Wavre) dentro del Grupo B. El gran atractivo para el deporte provincial será la presencia de Victoria Sauze. La mediocampista surgida en Tucumán Rugby afrontará su segundo Mundial luciendo la camiseta albiceleste, luego de haber formado parte del plantel subcampeón del mundo en Terrassa/Amstelveen 2022. Actualmente en San Lorenzo en el Torneo Metropolitano, “Vicky” está consolidada como una referencia en la zona de gestación y viene siendo una fija en las convocatorias. La tucumana aportará su dinámica en un equipo que combina la experiencia de referentes con sangre joven.