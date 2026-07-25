El emotivo gesto de Lionel Scaloni en Pujato que ilusiona a los hinchas con el Mundial 2030
Un niño le llevó un contrato simbólico para que siga como entrenador de la Selección Argentina hasta la próxima Copa del Mundo. El DT lo firmó y el video se volvió viral en medio de las dudas sobre su continuidad.
Resumen para apurados
- Durante sus días de descanso en Pujato, Lionel Scaloni firmó un contrato simbólico traído por un niño para pedir su continuidad en la Selección hasta el Mundial 2030.
- El niño le entregó el documento casero y desafió a la AFA a renovarle. El gesto ocurrió entre dudas sobre su futuro, tras la final de 2026 y con contrato hasta diciembre.
- La AFA busca convencerlo de extender su vínculo hacia 2030. De seguir, Scaloni podría convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del seleccionado.
Mientras su futuro al frente de la Selección sigue siendo una incógnita tras el Mundial 2026, Lionel Scaloni protagonizó un emotivo momento en Pujato, su pueblo natal. Durante unos días de descanso junto a su familia, el entrenador firmó un "contrato" muy especial que le presentó un pequeño hincha para que continúe en el cargo hasta la Copa del Mundo de 2030.
El protagonista de la historia fue Franco Ottaviani, un niño que se acercó hasta la casa de los padres del entrenador con un pedido muy particular. En lugar de solicitar únicamente un autógrafo, llevó un documento confeccionado por él mismo con un título que no pasó desapercibido: "Contrato para el Mundial 2030".
El tierno gesto de Scaloni con un pequeño hincha
Lejos de esquivar la situación, Scaloni sonrió, tomó el papel y estampó su firma, desatando la alegría del pequeño y de toda su familia.
Además del simbólico "contrato", el entrenador también accedió a fotografiarse con los presentes y firmó camisetas que los hinchas habían llevado especialmente para la ocasión.
La historia no terminó allí. Tras conseguir la firma, Franco grabó un video que luego fue compartido por su padre en redes sociales. En el mensaje, el niño miró a cámara y lanzó un desafío directo al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia: "Ahora te toca a vos", en referencia a la renovación del vínculo del entrenador.
Las dudas sobre el futuro de Scaloni
El episodio cobró una fuerte repercusión porque llega en un momento de incertidumbre sobre la continuidad del técnico.
Luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, Scaloni admitió que necesitaba tiempo para analizar su futuro y dejó abierta la posibilidad de cerrar un ciclo histórico al finalizar su contrato.
Por el momento, el entrenador confirmó que continuará al frente de la Selección Argentina hasta diciembre de 2026, fecha en la que vence su actual vínculo con la AFA.
Sin embargo, desde la dirigencia mantienen el optimismo y trabajan para convencerlo de extender su contrato y liderar al equipo rumbo al Mundial 2030.
Si finalmente decide continuar, Scaloni podría convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la Selección. Actualmente suma 104 encuentros y se encuentra a 20 del récord que ostenta Guillermo Stábile, con 124.
Revolución en Pujato
La presencia del entrenador en su pueblo natal volvió a despertar el cariño de los vecinos y fanáticos que llegan desde distintos puntos del país para saludarlo, agradecerle por su ciclo al frente de la Albiceleste o simplemente pedirle una foto.
La convocatoria ha sido tan importante que las autoridades locales instalaron vallados frente a la casa de sus padres para ordenar a las personas que se acercan diariamente.
En medio de las especulaciones sobre su futuro, fue un niño quien consiguió, al menos de manera simbólica, la firma que millones de argentinos esperan que algún día también estampe con la AFA para seguir al frente de la Selección hasta el Mundial 2030.