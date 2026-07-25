El emotivo gesto de Lionel Scaloni en Pujato que ilusiona a los hinchas con el Mundial 2030

Mientras su futuro al frente de la Selección sigue siendo una incógnita tras el Mundial 2026, Lionel Scaloni protagonizó un emotivo momento en Pujato, su pueblo natal. Durante unos días de descanso junto a su familia, el entrenador firmó un "contrato" muy especial que le presentó un pequeño hincha para que continúe en el cargo hasta la Copa del Mundo de 2030.