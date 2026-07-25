Lawn Tennis eliminó a Huirapuca, pero el triunfo dejó lecciones rumbo a las semifinales del Torneo del Interior B

Es cierto: Lawn Tennis es un equipo de temer. Tiene una virtud que distingue a los candidatos: puede pasar varios minutos sin hacer demasiado ruido, pero cuando sus backs encuentran espacios y aceleran, cambia el partido en cuestión de segundos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en La Caldera del Parque. El equipo de Facundo Rodríguez Prados golpeó tres veces en el primer tiempo y convirtió tres tries. El primero fue obra de Lucas Sólimo, una de las principales armas ofensivas de los "Benjamines". El segundo llevó la firma de Gerónimo Corbella, que volvió a demostrar toda su potencia para romper la defensa rival. Y el tercero fue del héroe de la tarde: Matías Ferro, que apoyó para establecer el 17-0 parcial. Aunque en ese momento todavía no sabía que su pie terminaría siendo el encargado de sellar la clasificación.