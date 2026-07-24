Lawn Tennis y Huirapuca, frente a frente por un lugar en las semifinales del Torneo del Interior B

El entrenador destacó que el crecimiento del equipo fue mucho más allá de lo estrictamente rugbístico. Para él, el verdadero salto estuvo en la fortaleza del grupo. "Tuvimos muchos inconvenientes al comienzo del año. Somos un plantel corto, arrancamos con pocos jugadores y hasta se nos bajó un entrenador del staff. Pero eso terminó fortaleciéndonos. Conversamos mucho y nos convencimos de que podíamos ser competitivos", explicó.