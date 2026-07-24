Lawn Tennis y Huirapuca, frente a frente por un lugar en las semifinales del Torneo del Interior B
El conjunto del parque 9 de Julio recibirá este sábado, desde las 15.30, al reciente finalista del Anual tucumano en un duelo eliminatorio que promete emociones. Ambos llegan con objetivos renovados y la ilusión de seguir haciendo historia en el certamen nacional.
Resumen para apurados
- Lawn Tennis y Huirapuca jugarán este sábado a las 15:30 en La Caldera del Parque por los cuartos de final del Torneo del Interior B para definir un pase a semifinales.
- Ambos vienen de destacar en el Torneo Anual tucumano: Huirapuca fue finalista tras eliminar a Tucumán Rugby y Lawn Tennis cayó de manera ajustada en semifinales.
- El duelo de eliminación directa definirá al representante tucumano entre los cuatro mejores del certamen nacional, consolidando el proyecto deportivo del ganador.
El margen de error desapareció. Ya no habrá revancha ni posibilidad de corregir sobre la marcha. Este sábado, desde las 15.30, Lawn Tennis y Huirapuca protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Torneo del Interior B, cuando se enfrenten en La Caldera del Parque con un único objetivo: meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen.
El duelo tendrá un condimento especial. Ambos llegan después de haber sido protagonistas del Torneo Anual tucumano, aunque con sensaciones distintas. Lawn Tennis quedó eliminado en semifinales frente a Natación y Gimnasia en la última jugada, mientras que Huirapuca dio el golpe al dejar en el camino a Tucumán Rugby y alcanzó la final, donde terminó cayendo justamente ante los “Blancos”.
Para Facundo Rodríguez Prados, head coach de Lawn Tennis, el desafío será de máxima exigencia. "Huirapuca está demostrando un nivel bastante alto. De hecho, eso lo llevó a ser finalista del torneo. Siempre es lindo jugar este tipo de partidos porque el rival tiene un gran nivel y uno se pone a prueba. Han demostrado tener un equipo muy sólido", analizó.
Más allá de que ambos se conocen a la perfección por compartir competencia durante toda la temporada, el entrenador considera que el contexto modifica completamente el escenario.
"El cruce no cambia por ser un equipo tucumano. Lo que le da un plus a este partido es la eliminación directa, porque te quita margen de error. Creo que se va a resolver por el equipo que menos se equivoque y que mejor haga las cosas", explicó.
Esa será precisamente la premisa con la que Lawn Tennis buscará imponer condiciones en su casa. Rodríguez Prados considera que la clave estará en mejorar aspectos que no terminaron de funcionar en la semifinal del Anual.
"Estamos muy focalizados en mejorar nuestro juego con respecto al partido con Natación. Queremos mejorar la obtención, tener más la pelota y ser protagonistas. En este tipo de encuentros generalmente todo se define por mínimos errores", remarcó.
El entrenador también destacó la evolución que tuvo el equipo desde el inicio de la temporada. Si bien el golpe por la eliminación en semifinales todavía permanece, entiende que el crecimiento colectivo fue constante. "Haciendo un balance del juego, creo que venimos mejorando bastante respecto de principio de año. Los chicos entendieron la idea y compraron el proyecto. Estoy muy contento por eso", sostuvo.
Aunque reconoce que el gran objetivo institucional sigue siendo el Regional del NOA, avanzar en el Torneo del Interior también representa una motivación importante para el plantel.
"Siempre es importante ganar cualquier torneo que uno juegue. Lawn Tennis tiene que ser protagonista en todas las competencias. No pudimos llegar a la final del Tucumano y ahora tenemos una linda revancha. Pasar a semifinales sería muy importante para el club, para los jugadores y para todo el staff, que viene haciendo un esfuerzo muy grande", afirmó.
Del otro lado estará un Huirapuca que atraviesa uno de sus mejores momentos del año. El conjunto del sur tucumano consiguió la clasificación a los cuartos de final del Interior B en el último minuto de la fase de grupos, favorecido también por otros resultados, y llega impulsado por el gran semestre que realizó en el campeonato local.
"Queremos aprovechar esta oportunidad. Clasificamos en el último partido y gracias a otros resultados, así que sentimos que tenemos que hacer valer ese esfuerzo. Venimos de un buen primer semestre y ahora buscamos arrancar de la mejor manera la segunda parte del año", señaló Federico González, head coach del conjunto de Concepción.
El entrenador destacó que el crecimiento del equipo fue mucho más allá de lo estrictamente rugbístico. Para él, el verdadero salto estuvo en la fortaleza del grupo. "Tuvimos muchos inconvenientes al comienzo del año. Somos un plantel corto, arrancamos con pocos jugadores y hasta se nos bajó un entrenador del staff. Pero eso terminó fortaleciéndonos. Conversamos mucho y nos convencimos de que podíamos ser competitivos", explicó.
Esa fortaleza quedó reflejada en la semifinal del Anual frente a Tucumán Rugby, donde Huirapuca eliminó al que muchos consideraban el máximo candidato. "Sabíamos que Tucumán Rugby tenía una estructura muy importante, con muchos jugadores y un gran trabajo detrás. Nosotros tratamos de igualar eso desde otro lugar, haciéndonos fuertes como grupo y convenciendo a los chicos de que podíamos competir contra cualquiera", aseguró.
La clasificación en el Torneo del Interior también fue una demostración de carácter. Después de perder los dos primeros partidos, Huirapuca necesitaba ganar con punto bonus y esperar otros resultados para avanzar.
"Nos propusimos hacer muchos tries contra Liceo y esperar que se dieran otros resultados. Se dieron y ahora queremos aprovechar esta oportunidad. El objetivo es estar en semifinales", afirmó González.
En cuanto al plantel, el entrenador confirmó una noticia importante: Matías Orlando estará disponible para el compromiso.
"Es un ejemplo de trabajo. Vive en San Miguel, hace un esfuerzo enorme para venir a entrenar y quiere ser parte de este segundo semestre. Tenerlo con nosotros es muy importante", destacó.
En cambio, Huirapuca no podrá contar con Tomás Dande. El back, que viene de jugar el Mundial M-20 con Los Pumitas, deberá cumplir un período obligatorio de descanso dispuesto por World Rugby luego de la exigente competencia internacional.
Con dos estilos distintos, pero con una misma ambición, Lawn Tennis y Huirapuca volverán a encontrarse en un partido que promete intensidad de principio a fin. La Caldera del Parque será el escenario de un duelo que enfrentará a dos de los protagonistas del rugby tucumano y que definirá cuál de ellos seguirá soñando con levantar el Torneo del Interior B.