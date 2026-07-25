El mensaje de Caro Trippar, la influencer de 35 años que tiene cáncer de mama con metástasis

Por eso, ahora, su objetivo es concientizar a otras mujeres y transformarse en una abanderada de los chequeos tempranos. “Si hay algo que quiero (...) es que vos puedas agarrarlo a tiempo, que no se esparza a ningún otro lado y que con suerte te lo puedan curar. Esa es mi meta, que si sentís un bultito, por más mínimo que sea, te lo vayas a hacer ver”, sentenció.