El mensaje de Caro Trippar, la influencer de 35 años que tiene cáncer de mama con metástasis

Resumen para apurados
- La influencer Caro Trippar anunció este viernes en YouTube que padece un cáncer de mama metastásico e incurable en Argentina, tras haber confundido un síntoma con mastitis.
- La creadora de contenido detectó un bulto mientras amamantaba a su bebé y asumió que era mastitis. Tras meses de biopsias y terapia, confirmó la propagación de la enfermedad.
- Trippar busca usar su plataforma de medio millón de seguidores para concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama y la importancia de los chequeos médicos a tiempo.
Carolina Trippar tiene 35 años y un hijo de un año y meses. Está casada y es influencer de lifestyle. En su cuenta de Instagram tiene más de medio millón de seguidores y allí muestra sus paseos, hace testeo de nuevos productos y también comparte experiencias de su vida diaria. Este viernes, en un video que publicó en su canal de Youtube, contó que tiene un cáncer incurable.
“Tengo cáncer de mama, HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis”, dijo sobre su diagnóstico. Ayer, entre lágrimas, dijo que se sentía fuerte al fin y que, aunque sabía que no era una obligación hacerlo, tenía la necesidad de compartirlo con sus seguidores. “Fueron muchos meses para procesarlo, mucha terapia”, dijo.
Cómo fue el diagnóstico de cáncer de Caro Trippar
Aunque las primeras revisiones de los médicos le habían indicado que su cáncer era curable, luego de muchos estudios y biopsias le confirmaron que tenía metástasis, un proceso por el cual las células cancerígenas viajan por la sangre y forman nuevos tumores en otras partes del cuerpo.
“Nadie se enteró de cómo yo iba a hacerme una resonancia y después me iba al stream; nadie se enteró. Y me decían: ‘Tu cáncer no tiene cura’ y yo me iba a trabajar. Así también exploté”, dijo la influencer.
Caro Trippar busca concientizar sobre el cáncer de mama
Caro Trippar estuvo embarazada entre mediados de 2024 y marzo de 2025, cuando nació Milo, su bebé. Mientras amamantaba, notó que tenía un bulto en una de las mamas. Pero pensó que era una mastitis a causa de la lactancia y no otra cosa. “Me confundí y no lo agarré a tiempo”, dijo. Con el pasar del tiempo, el cáncer avanzó, según contó, potenciado por la lactancia.
Por eso, ahora, su objetivo es concientizar a otras mujeres y transformarse en una abanderada de los chequeos tempranos. “Si hay algo que quiero (...) es que vos puedas agarrarlo a tiempo, que no se esparza a ningún otro lado y que con suerte te lo puedan curar. Esa es mi meta, que si sentís un bultito, por más mínimo que sea, te lo vayas a hacer ver”, sentenció.
Qué es la mastitis y por qué se puede confundir con cáncer de mama
Según la American Cancer Society, la mastitis es una inflamación en el seno que generalmente es causada por una infección. Aunque puede ocurrir en cualquier momento de la vida, es más frecuente cuando una mujer está en período de lactancia, tal como estaba Trippar.
Ante la presencia de la inflamación por un conducto de leche obstruido o el agrietamiento de la piel, pueden aparecer síntomas como hinchazón y mayor flujo sanguíneo. También pueden aparecer dolor, enrojecimiento y piel caliente al tacto.
La mastitis no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de seno, según la asociación. Pero los síntomas de un cáncer de seno inflamatorio son muy similares y pueden confundirse. La mastitis se trata normalmente con antibióticos. Pero si pasado un tiempo la situación no mejora, es importante hacer una nueva consulta médica e incluso una biopsia si los médicos lo consideran necesario. El cáncer de mama puede propagarse rápidamente, por lo tanto el tiempo de consulta y análisis es crucial.