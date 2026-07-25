"Teníamos la nieve en la cintura": una familia con un bebé de cuatro meses quedó atrapada en la cordillera

Un cambio inesperado en la cordillera

Karen Fasolo, una de las viajeras atrapadas, relató el hecho en diálogo con MDZ Radio (105.5 FM), donde comentó cómo las condiciones meteorológicas se agravaron en un instante durante su travesía. El plan del contingente era que los niños tuvieran su primer contacto con el manto níveo. “Era la primera vez que veíamos nieve porque, en nuestro caso, el año pasado vinimos y nada que ver con lo que vimos este año”, relató la mujer. Los visitantes llegaron el miércoles 15 a Mendoza en sus vehículos y emprendieron viaje a la alta montaña al día siguiente. La parada en Penitentes era el destino último para disfrutar del paisaje en su esplendor.