"Teníamos la nieve en la cintura": una familia con un bebé de cuatro meses quedó atrapada en la cordillera
Tras quedar atrapados por la acumulación de nieve en Penitentes, un grupo de turistas fue evacuado en un operativo de emergencia. Pese a que el dramático episodio ocurrió la semana pasada, las alertas del Servicio Meteorológico Nacional aún continúan activas en la región.
Resumen para apurados
- Gendarmería rescató la semana pasada a siete turistas santafesinos, entre ellos un bebé, atrapados por un intenso temporal de nieve en Penitentes, Mendoza.
- El grupo avanzó sin recibir advertencias sobre la tormenta. La acumulación extrema bloqueó sus vehículos y la falta de insumos para el bebé apresuró el rescate.
- A salvo en Mendoza, la familia enfrenta costos imprevistos y evalúa volver sin sus autos aún varados, mientras persisten las alertas meteorológicas en la región.
La alerta roja y naranja del Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el extremo escenario al que se encontraron expuestos los habitantes del Cuyo y del sur argentino. Los avisos se extendieron por varios días desde que las intensas nevadas y el frío azotan a varias provincias, causando demoras, estancamientos y hasta situaciones de riesgo, como la que ocurrió la semana pasada cuando una familia santafesina decidió visitar la nieve en Mendoza, experiencia que terminó en un importante operativo de rescate en el territorio cuyano.
Un grupo de turistas santafesinos fue rescatado luego de quedar varado en medio del temporal que azotó a la jurisdicción mendocina. Dos familias llegaron a la zona de Penitentes, en la alta montaña, sin recibir una advertencia de lo que ocurría en aquel lugar: un fenómeno de metros de acumulación blanca que obligó a abandonar los autos por días tras las precipitaciones incesantes y las necesidades de un bebé de solo cuatro meses.
Un cambio inesperado en la cordillera
Karen Fasolo, una de las viajeras atrapadas, relató el hecho en diálogo con MDZ Radio (105.5 FM), donde comentó cómo las condiciones meteorológicas se agravaron en un instante durante su travesía. El plan del contingente era que los niños tuvieran su primer contacto con el manto níveo. “Era la primera vez que veíamos nieve porque, en nuestro caso, el año pasado vinimos y nada que ver con lo que vimos este año”, relató la mujer. Los visitantes llegaron el miércoles 15 a Mendoza en sus vehículos y emprendieron viaje a la alta montaña al día siguiente. La parada en Penitentes era el destino último para disfrutar del paisaje en su esplendor.
Lo que nadie anticipó fue la velocidad con la que la tormenta cambió el panorama. Fasolo aseguró que en ningún punto del trayecto recibieron advertencias sobre lo que se avecinaba. “Nosotros pasamos Uspallata, lo más bien, nunca nos avisaron. Es más, nosotros paramos en Uspallata a alquilar los trajes y a comer. Y nadie nos dijo, ‘chicos, miren que allá arriba va a estar heavy’“, afirmó.
Emergencia y operativo de rescate en la montaña
A la mañana siguiente, la situación ya era crítica. “Cuando nos levantamos, 7 de la mañana, ya teníamos la nieve a la cintura", describió Fasolo. La familia amiga con la que viajaban cargaba con un bebé de cuatro meses que dependía de leche maternizada, lo que añadió urgencia al pedido de rescate. “El bebito toma leche. Entonces el problema era el otro día que la situación empeoró muchísimo y no podíamos volver”, explicó.
La máxima urgencia del cuadro llevó a Fasolo a acudir a las redes sociales para ubicar contactos de emergencia. Tras comunicarse con los bomberos voluntarios, la alerta llegó al Escuadrón 27 de Gendarmería Nacional, desde donde articularon la asistencia en conjunto con la dotación de Punta de Vacas.
El procedimiento concluyó con la extracción de cinco adultos y dos niños, quienes destacaron la contención y contención profesional brindada por Gendarmería Nacional durante el traslado. “La verdad tenemos que agradecer al Escuadrón 27 porque sinceramente el protocolo de rescate es una cosa increíble. Nosotros estuvimos atendidos, contenidos totalmente", sostuvo.
La odisea de recuperar los vehículos atrapados
Una vez a salvo en la Ciudad de Mendoza, el grupo debió reorganizar su logística sobre la marcha para afrontar los gastos imprevistos de alojamiento compartidos, comida y prórrogas en el alquiler de la indumentaria térmica.
Posterior al rescate, la mayor preocupación de los damnificados pasó por sus dos vehículos, los cuales permanecieron atrapados en la cochera de la alta montaña durante varios días sin precisiones sobre cuándo reabriría la ruta para ir a buscarlos. Con el presupuesto agotado y la necesidad imperiosa de retomar sus rutinas laborales, los involucrados evaluaron la amarga posibilidad de regresar en transporte de pasajeros a Santa Fe y dejar la recuperación de sus automóviles en manos de gestiones a la distancia.