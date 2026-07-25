Salió el sol, pero no te desabrigues: así estará el sábado en Tucumán

Tras varios días de mañanas invernales, Tucumán tendrá un sábado con condiciones estables y una tarde agradable, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada comenzará con una temperatura mínima de 8°C, por lo que será recomendable salir bien abrigado durante las primeras horas del día. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 18°C, en un contexto de cielo parcialmente nublado que permitirá algunos momentos de sol.
El panorama cambiará levemente el domingo. Según el SMN, la temperatura seguirá en ascenso, con una mínima de 12°C y una máxima de 23°C. Sin embargo, el cielo se mantendrá nublado durante gran parte de la jornada.
De esta manera, el fin de semana ofrecerá dos jornadas sin sobresaltos desde el punto de vista meteorológico: un sábado fresco, ideal para quienes disfrutan del aire libre con abrigo, y un domingo más templado, aunque con mayor cobertura nubosa.