La SAT repara un tramo del acueducto de Anfama para mejorar la presión de agua en Yerba Buena

Debido a la rotura de un tramo del acueducto de Anfama, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) se encuentra realizando tareas de reparación en la zona de la sierra de San Javier.
Las cuadrillas de la empresa trabajan en el lugar desde ayer con el objetivo de restablecer el normal funcionamiento del sistema en el menor tiempo posible. Se prevé que las tareas concluyan durante el transcurso de la jornada.
Como consecuencia de esta intervención, se registra baja presión de agua potable en los siguientes sectores:
- Avenida Aconquija y calle Caracas, desde la altura del 1800 hasta el Pie del Cerro.
- Barrio Horco Molle.
- Avenida Solano Vera al 700.
- Zona de calles Milstein e Higueritas.
"Una vez finalizada la reparación, el suministro comenzará a normalizarse de manera progresiva", informó la SAT.