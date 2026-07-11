Política

Reunión para evaluar el plan de obras de la SAT

Cano recibió a Caponio en la Cámara.

ENCUENTRO EN LA LEGISLATURA. José Cano fue anfitrión en la reunión que mantuvo con Marcelo Caponio.
ENCUENTRO EN LA LEGISLATURA. José Cano fue anfitrión en la reunión que mantuvo con Marcelo Caponio.
11 Julio 2026

El legislador José Cano recibió al presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, en una reunión de trabajo destinada a analizar la prestación del servicio, el avance de las obras de infraestructura y la situación de los usuarios con deudas judicializadas.

El encuentro se realizó en el marco del pedido de informes presentado por Cano en la Legislatura. Durante la reunión, el titular de la SAT expuso un informe sobre la gestión de la empresa, con detalles sobre las obras en ejecución, la protección de la infraestructura existente, la habilitación de nuevos pozos, los proyectos previstos para los próximos meses y la situación financiera de la sociedad estatal.

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Otro de los temas abordados fue la situación de los usuarios que mantienen deudas con la empresa y enfrentan procesos judiciales. En ese contexto, Cano reiteró la necesidad de avanzar con el proyecto de ley que impulsa para crear un régimen extraordinario de regularización, con facilidades de pago para los contribuyentes alcanzados por esa situación.

Positivo

Tras el encuentro, el legislador valoró la presencia de Caponio en la Legislatura. “Es positivo que las autoridades concurran a brindar información y respondan a los requerimientos de este Poder. El diálogo institucional y el acceso a la información son fundamentales para ejercer un control responsable y, al mismo tiempo, avanzar en soluciones para los problemas que preocupan a los tucumanos”, señaló.

Temas José CanoTucumánHonorable Legislatura de TucumánSociedad Aguas del TucumánMarcelo Caponio
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