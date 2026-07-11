Reunión para evaluar el plan de obras de la SAT

El encuentro se realizó en el marco del pedido de informes presentado por Cano en la Legislatura. Durante la reunión, el titular de la SAT expuso un informe sobre la gestión de la empresa, con detalles sobre las obras en ejecución, la protección de la infraestructura existente, la habilitación de nuevos pozos, los proyectos previstos para los próximos meses y la situación financiera de la sociedad estatal.