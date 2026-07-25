Franco Colapinto y Maia Reficco en crisis: la razón detrás de la supuesta separación del piloto y la actriz

Franco Colapinto y Maia Reficco habrían puesto fin a su relación tras seis meses juntos. En medio de las especulaciones y teorías, el panelista del ciclo de Ángel de Brito, Pepe Ochoa, ratificó la ruptura y dio los motivos por los que una de las duplas argentinas más comentadas habría decidido alejarse. De acuerdo con su testimonio, las razones apuntarían más a una cuestión de prioridades: “Estaba enganchado con ella, se puso de novio, pero no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”, precisó el comentarista.