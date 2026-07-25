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Franco Colapinto y Maia Reficco en crisis: la razón detrás de la supuesta separación del piloto y la actriz

El panelista de LAM, Pepe Ochoa habría dado la confirmación, lo que se suma a los rumores de ruptura entre el piloto argentino y la actriz tras seis meses de noviazgo.

Reficco y Colapinto fueron vistos juntos por última vez en el GP de Mónaco.
Reficco y Colapinto fueron vistos juntos por última vez en el GP de Mónaco. Imagen: captura @gala.fr
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El periodista Pepe Ochoa reveló en Argentina que Franco Colapinto y Maia Reficco finalizaron su noviazgo de seis meses por prioridades profesionales del piloto.
  • La distancia entre Europa y Los Ángeles, sumada a la menor interacción en redes sociales y su última aparición en el GP de Mónaco, confirmó el desgaste de la pareja.
  • Sin comunicado oficial, ambos continuarán enfocados en sus carreras: Colapinto en la Fórmula 1 y Reficco en sus proyectos de actuación en los Estados Unidos.
Resumen generado con IA

Mientras Internet especula sobre el vínculo entre Franco Colapinto y Maia Reficco, algunos informes mediáticos ya advierten que la pareja llegó a su final. La confirmación la habría difundido Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), hecho que podría constatarse con la disminución de interacciones públicas y que alimenta los trascendidos de una efectiva separación.

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Franco Colapinto y Maia Reficco habrían puesto fin a su relación tras seis meses juntos. En medio de las especulaciones y teorías, el panelista del ciclo de Ángel de Brito, Pepe Ochoa, ratificó la ruptura y dio los motivos por los que una de las duplas argentinas más comentadas habría decidido alejarse. De acuerdo con su testimonio, las razones apuntarían más a una cuestión de prioridades: “Estaba enganchado con ella, se puso de novio, pero no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”, precisó el comentarista.

Las razones detrás de la separación 

La lejanía geográfica también habría sido otro factor agravante, lo que habría motivado una llamada de Reficco para intentar aclarar el estado de su noviazgo. Allí es cuando habría surgido la determinación de alejarse. “Ella lo llamó y decidieron cortar el lazo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere”, completó el panelista.

A las revelaciones de Ochoa se suman las sospechas de crisis en las redes sociales. Aunque ninguno de los dos hizo un anuncio oficial, los seguidores notaron una drástica disminución en los intercambios públicos que solían tener. Mientras el pilarense se mantiene enfocado en sus compromisos deportivos y Reficco en sus proyectos actorales, la falta de publicaciones juntos y la desconexión territorial avivan las teorías de un quiebre.

Colapinto y una "crisis personal"

Según trascendió en la emisión televisiva, la resolución de cortar no respondería a un detonante escandaloso o a un tercero en discordia, sino a una compleja situación anímica y profesional del piloto argentino. Ochoa aseguró que Colapinto se encuentra atravesando “una crisis personal muy fuerte” y que “está en un tema profundo”, lo que le imposibilitaría dedicarle al romance el tiempo y la estabilidad requeridos.

La relación, que se blanqueó formalmente en marzo de este año, venía mostrando sutiles señales de desgaste en las plataformas digitales. Entre los guiños más comentados por los fanáticos figura el pasado 14 de julio, cuando Colapinto omitió saludar públicamente a la actriz por su cumpleaños, a diferencia de las afectuosas muestras de afecto que ella había tenido para el aniversario del piloto en mayo durante su estadía en París. A esto se le sumaron observaciones sobre nuevos movimientos en redes sociales que encendieron las alarmas sobre la inminente ruptura.

Los compromisos que afectarían a la relación

A la falta de detalles virtuales se sumó la brecha física y la superposición de agendas profesionales. Mientras el piloto de Alpine continuaba con sus exigencias en el calendario europeo de la Fórmula 1, la joven artista radicada en Estados Unidos permanecía en Los Ángeles abocada a la promoción de sus compromisos en la industria cinematográfica internacional.

El último antecedente público de ambos en el contexto deportivo ocurrió durante el Gran Premio de Mónaco en junio, fecha tras la cual no se los volvió a ver juntos en el paddock. Por el momento, ni el deportista ni la protagonista de Pretty Little Liars: Original Sin emitieron declaraciones formales o comunicados en sus perfiles para ratificar o desmentir las versiones que sacuden al mundo del espectáculo.

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