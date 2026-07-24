La reacción de Flavio Briatore tras el accidente de Franco Colapinto en Hungría: preocupación y un mensaje de apoyo

El accidente de Franco Colapinto durante la segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Hungría no solo generó preocupación dentro del equipo Alpine, sino también una inmediata reacción de Flavio Briatore. El asesor deportivo de la escudería italiana vivió el incidente desde los boxes, conversó con el piloto argentino tras el impacto y, horas más tarde, le envió un mensaje de aliento en las redes sociales.