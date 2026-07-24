La reacción de Flavio Briatore tras el accidente de Franco Colapinto en Hungría: preocupación y un mensaje de apoyo
El asesor deportivo de Alpine siguió de cerca el choque del piloto argentino durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría. Luego del impacto, habló con Colapinto y le dedicó un mensaje en las redes sociales.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto chocó en la segunda práctica del GP de Hungría y Flavio Briatore, asesor de Alpine, le expresó su preocupación y respaldo tras perder el control del auto.
- El argentino impactó la parte trasera del auto tras dar solo 10 vueltas, habiendo cedido la FP1. Briatore habló con él en boxes y luego le dedicó un mensaje de aliento.
- El respaldo público de Briatore busca dar confianza al piloto de 22 años, quien afrontará la práctica libre 3 con escaso rodaje previo a la clasificación del Gran Premio.
El accidente de Franco Colapinto durante la segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Hungría no solo generó preocupación dentro del equipo Alpine, sino también una inmediata reacción de Flavio Briatore. El asesor deportivo de la escudería italiana vivió el incidente desde los boxes, conversó con el piloto argentino tras el impacto y, horas más tarde, le envió un mensaje de aliento en las redes sociales.
El choque se produjo cuando Colapinto perdió el control del Alpine A526 en la última curva del circuito de Hungaroring. El argentino impactó con la parte trasera del monoplaza contra las barreras de neumáticos y sufrió importantes daños en el eje trasero, lo que puso fin de manera anticipada a su participación en la sesión.
Las cámaras de la transmisión oficial captaron la reacción de Briatore en el instante del accidente. Desde el garaje de Alpine, el experimentado dirigente siguió el impacto con un evidente gesto de preocupación y resignación al observar las consecuencias que había sufrido el auto.
Una vez que Colapinto regresó a los boxes, ambos mantuvieron una charla para analizar lo ocurrido. El diálogo estuvo centrado en entender las causas del accidente y evaluar el estado del monoplaza, que deberá ser reparado antes de la actividad del sábado.
"Seguimos adelante, Franco â¤ï¸"— AtenciÃ³n FC (@atencionfc) July 24, 2026
El mensaje de apoyo de Briatore en su Instagram a Franco Colapinto ðª#Colapinto | #HungarianGP ððº pic.twitter.com/ZHfYuTH37j
Sin embargo, la imagen más significativa llegó unas horas después. A través de las redes sociales, Briatore decidió respaldar públicamente al piloto argentino y respondió a una publicación oficial de Alpine con un mensaje cargado de optimismo.
"Mañana es un nuevo día, Franco", escribió el italiano, acompañando la frase con un emoji de corazón, un gesto que rápidamente fue interpretado como una muestra de confianza hacia el joven de 22 años.
El apoyo del histórico dirigente cobra especial importancia porque Colapinto afrontó un viernes muy complicado en Hungría. El argentino no había participado en la primera práctica libre, ya que Alpine cedió su auto al piloto de reserva Paul Aron, y el accidente en la FP2 le impidió completar el programa previsto por el equipo.
En total, el bonaerense apenas pudo dar diez vueltas al circuito antes del impacto, por lo que llegará con escaso rodaje a la tercera práctica libre, una sesión clave para recuperar sensaciones y preparar la clasificación.
Ahora, Colapinto y Alpine intentarán dejar atrás un inicio de fin de semana complicado. Con el respaldo público de Briatore y el trabajo del equipo para reparar el monoplaza, el objetivo será aprovechar al máximo la actividad restante del Gran Premio de Hungría y mejorar el rendimiento de cara a la carrera del domingo.