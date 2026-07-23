Qué pasó entre Franco Colapinto y Maia Reficco: aseguran que están separados

"Él hace mucho tiempo que no la ve. Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere. Él está en un tema profundo", expresó Ochoa. Hasta el momento, ni Franco Colapinto ni Maia Reficco realizaron declaraciones públicas sobre las versiones difundidas en LAM.