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Qué pasó entre Franco Colapinto y Maia Reficco: aseguran que están separados

En LAM aseguraron que Colapinto y la actriz habrían decidido poner fin a su relación. Según revelaron en el programa, la distancia y el presente personal del piloto de Fórmula 1 habrían sido determinantes para la ruptura.

Aseguran que Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron
Aseguran que Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron La Nación
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En el programa LAM anunciaron que el piloto Franco Colapinto y la actriz Maia Reficco finalizaron su relación recientemente en Argentina debido a distancia y crisis personal.
  • La decisión surgió tras semanas de especulaciones y falta de contacto. Reficco llamó al deportista y ambos acordaron romper el noviazgo por sus apretadas agendas laborales.
  • Aunque ninguno se pronunció públicamente, la ruptura refleja cómo la alta exigencia en la Fórmula 1 impacta en la vida personal del joven deportista argentino.
Resumen generado con IA

Después de varias semanas de especulaciones sobre una posible crisis, en LAM aseguraron que Franco Colapintoy Maia Reficco habrían decidido terminar su relación. La información fue revelada durante el programa que conduce Ángel de Brito, donde también explicaron cuáles habrían sido los motivos detrás de la ruptura.

Franco Colapinto recibió un reconocimiento inesperado tras el GP de Bélgica

Franco Colapinto recibió un reconocimiento inesperado tras el GP de Bélgica

Según lo expuesto en el ciclo de América TV, el piloto argentino de Fórmula 1 y la actriz habrían puesto fin al vínculo que habían hecho público meses atrás. "Él está en una crisis personal muy fuerte", afirmó el periodita Pepe Ochoa.

Qué dijeron en LAM sobre la supuesta separación de Franco Colapinto y Maia Reficco

La noticia fue anunciada por Ángel de Brito y su equipo durante la emisión del programa. Allí, el panelista Pepe Ochoa sostuvo que la pareja ya no estaría junta. "Franco Colapinto está separado de Maia Reficco", afirmó el periodista al aire.

Siempre de acuerdo con esa versión, el piloto atravesaría un momento personal complejo, lo que habría influido en la decisión. "Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad que estaba enganchado con ella. Se pusieron de novios. Él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia", explicó Ochoa.

Los motivos que habrían llevado a la ruptura

Durante el programa también señalaron que la distancia habría sido otro de los factores que complicaron la relación. Según contaron en LAM, Colapinto y Maia llevaban un tiempo sin verse debido a sus compromisos profesionales. En ese contexto, aseguraron que fue la actriz quien se comunicó con el piloto y que ambos decidieron finalizar la relación.

"Él hace mucho tiempo que no la ve. Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere. Él está en un tema profundo", expresó Ochoa. Hasta el momento, ni Franco Colapinto ni Maia Reficco realizaron declaraciones públicas sobre las versiones difundidas en LAM.

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