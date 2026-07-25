Tucumán Rugby vs. Marista: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber por el Torneo del Interior A

Resumen para apurados
- Tucumán Rugby enfrentará a Marista RC este sábado a las 15:30 en Yerba Buena por la quinta fecha del Torneo del Interior A para defender su invicto en el certamen.
- El equipo tucumano llega tras ganar cuatro partidos seguidos y clasificar a cuartos de final. En la primera rueda, el Verdinegro ya había superado a Marista por 39-27 en Mendoza.
- Un triunfo permitirá a Tucumán Rugby afianzarse entre los líderes de la fase de grupos y llegar fortalecido a la etapa de playoffs del torneo nacional.
Tucumán Rugby afrontará este sábado un nuevo desafío por el Torneo del Interior A cuando reciba a Marista RC, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del certamen nacional. El partido comenzará a las 15.30 en Yerba Buena y podrá seguirse en vivo a través de TRC TV, cuya transmisión se iniciará desde las 15.
El conjunto tucumano atraviesa un presente inmejorable. Luego de cuatro victorias consecutivas, ya aseguró su clasificación a los cuartos de final y ahora buscará estirar su invicto para cerrar la fase de grupos entre los mejores equipos del torneo.
En la primera rueda, el "Verdinegro" dio una muestra de carácter al imponerse por 39-27 en Mendoza, por lo que intentará volver a quedarse con el duelo frente al conjunto cuyano.
Con vistas a este compromiso, el club confirmó parte de la formación que saldrá al campo de juego. En el pack de forwards estarán Alu, Aguilar T., Carranza, Santillán, Aguilar J., Heredia S., D'Antuene y Aguilar S. Mientras que en los backs estarán Paz Posse, Berarducci, Maris, Witte, Estofan, Pfister y Macome.
Por su parte, los finishers serán Muntaner, González, Rivarola, Estrada, Salazar Sauze, Albornoz y López, quienes esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes.
Además del encuentro de Primera, la jornada también contará con actividad para otras divisiones del club. El equipo Pre enfrentará a Los Tarcos desde las 12 en la Cancha 3 de Campo Norte, mientras que la M23 jugará frente al mismo rival a partir de las 13.30, también en la Cancha 3.
- Partido: Tucumán Rugby vs. Marista RC.
- Competencia: Torneo del Interior A.
- Fecha: Sábado 25 de julio.
- Hora: 15.30 (transmisión desde las 15).
- Cancha: Tucumán Rugby Club.
- TV: TRC TV.