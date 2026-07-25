DeportesRugby

Tucumán Rugby vs. Marista: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber por el Torneo del Interior A

El "Verdinegro" recibirá este sábado al conjunto mendocino por una nueva fecha del Torneo del Interior A. Ya clasificado a cuartos de final, buscará extender su invicto en Yerba Buena.

Santiago Aguilar es el capitán de Tucumán Rugby.
Santiago Aguilar es el capitán de Tucumán Rugby. Foto de @Giulipiquera.ph
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán Rugby enfrentará a Marista RC este sábado a las 15:30 en Yerba Buena por la quinta fecha del Torneo del Interior A para defender su invicto en el certamen.
  • El equipo tucumano llega tras ganar cuatro partidos seguidos y clasificar a cuartos de final. En la primera rueda, el Verdinegro ya había superado a Marista por 39-27 en Mendoza.
  • Un triunfo permitirá a Tucumán Rugby afianzarse entre los líderes de la fase de grupos y llegar fortalecido a la etapa de playoffs del torneo nacional.
Resumen generado con IA

Tucumán Rugby afrontará este sábado un nuevo desafío por el Torneo del Interior A cuando reciba a Marista RC, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del certamen nacional. El partido comenzará a las 15.30 en Yerba Buena y podrá seguirse en vivo a través de TRC TV, cuya transmisión se iniciará desde las 15.

El conjunto tucumano atraviesa un presente inmejorable. Luego de cuatro victorias consecutivas, ya aseguró su clasificación a los cuartos de final y ahora buscará estirar su invicto para cerrar la fase de grupos entre los mejores equipos del torneo.

En la primera rueda, el "Verdinegro" dio una muestra de carácter al imponerse por 39-27 en Mendoza, por lo que intentará volver a quedarse con el duelo frente al conjunto cuyano.

Con vistas a este compromiso, el club confirmó parte de la formación que saldrá al campo de juego. En el pack de forwards estarán Alu, Aguilar T., Carranza, Santillán, Aguilar J., Heredia S., D'Antuene y Aguilar S. Mientras que en los backs estarán Paz Posse, Berarducci, Maris, Witte, Estofan, Pfister y Macome.

Por su parte, los finishers serán Muntaner, González, Rivarola, Estrada, Salazar Sauze, Albornoz y López, quienes esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes.

Además del encuentro de Primera, la jornada también contará con actividad para otras divisiones del club. El equipo Pre enfrentará a Los Tarcos desde las 12 en la Cancha 3 de Campo Norte, mientras que la M23 jugará frente al mismo rival a partir de las 13.30, también en la Cancha 3.

  • Partido: Tucumán Rugby vs. Marista RC.
  • Competencia: Torneo del Interior A.
  • Fecha: Sábado 25 de julio.
  • Hora: 15.30 (transmisión desde las 15).
  • Cancha: Tucumán Rugby Club.
  • TV: TRC TV.
Temas Tucumán Rugby ClubTorneo del Interior de Rugby
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires
1

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino
2

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino

El refugio blindado de Messi: cómo funciona la seguridad extrema de La Fortaleza en Funes
3

El refugio blindado de Messi: cómo funciona la seguridad extrema de "La Fortaleza" en Funes

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones
4

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama
5

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

Ranking notas premium
La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
1

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca
2

Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores
3

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas
4

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones
5

El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones

Más Noticias
Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral

Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral

Se desató un incendio en un depósito de materiales en una zona de countries de Yerba Buena

Se desató un incendio en un depósito de materiales en una zona de countries de Yerba Buena

En el Hospital Italiano destacaron la rápida recuperación de Jaldo: Fue una desgracia con suerte

En el Hospital Italiano destacaron la rápida recuperación de Jaldo: "Fue una desgracia con suerte"

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Comentarios