Tucumán Rugby recibe a Marista con un doble objetivo: sostener el invicto y asegurar el primer puesto
El "Verdinegro", ya clasificado a los cuartos de final del Torneo del Interior A, buscará este sábado una nueva victoria para quedar muy cerca de finalizar como líder de la Zona 1 y continuar afianzando su juego de cara a los playoffs.
Resumen para apurados
- Tucumán Rugby recibirá este sábado a Marista en su cancha a las 15:30 por el Torneo del Interior A, buscando mantener el invicto y asegurar el primer puesto del grupo.
- Tras ganar sus cuatro partidos previos y clasificar a cuartos, el equipo dirigido por Isaías Courel busca afianzar su juego tras reincorporar a los jugadores de Tarucas.
- Terminar en la cima de la Zona 1 le garantizará al equipo definir los cuartos de final como local, fortaleciendo sus aspiraciones de pelear por el título nacional.
Con el primer gran objetivo cumplido, Tucumán Rugby afrontará este sábado un nuevo desafío en el Torneo del Interior A. Desde las 15.30 recibirá a Marista por la quinta y anteúltima fecha de la Zona 1 con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a los cuartos de final, pero con una meta que sigue intacta: sostener el invicto, encaminar el primer puesto del grupo y llegar en su mejor versión a la etapa decisiva del campeonato.
Hasta aquí, el equipo dirigido por Isaías Courel protagonizó una campaña impecable. Ganó los cuatro partidos que disputó y se convirtió en uno de los equipos más sólidos del certamen. El recorrido comenzó con una contundente victoria por 54-15 frente a Mendoza RC en Yerba Buena. Un mes después dio un golpe de autoridad en Mendoza al derrotar 39-27 justamente a Marista, rival con el que volverá a cruzarse este fin de semana. Luego superó 37-26 a Gimnasia y Esgrima de Rosario como local y completó la primera rueda con otro triunfo en Rosario por 39-27.
Ese pleno de victorias no solo le permitió asegurarse un lugar entre los ocho mejores del país, sino también depender de sí mismo para finalizar como líder de la Zona 1, un detalle nada menor porque le permitiría disputar los cuartos de final como local.
"La clasificación sin dudas es algo que queríamos. Nos planteamos desde fines del año pasado competir a fondo en este torneo y es algo que estamos haciendo", aseguró Courel.
El entrenador remarcó que el equipo no modificará su forma de preparar el partido pese a haber alcanzado el primer objetivo.
"El partido lo preparamos igual que todos los que venimos trabajando en el Interior. Cada partido para nosotros es una final. Queremos terminar primeros para poder definir aquí los cuartos de final", sostuvo.
Aunque el boleto a los playoffs ya está asegurado, el head coach considera que las dos fechas que restan son fundamentales para seguir construyendo el nivel que pretende mostrar el equipo cuando comiencen los cruces.
"Ahora estas dos fechas que quedan estamos enfocados en seguir haciendo crecer nuestro juego para que nuestro nivel vaya creciendo conforme aumenta el nivel y las exigencias del torneo. Vamos a jugar con un equipo duro que viene en busca de la clasificación y tenemos que estar preparados para esa batalla", explicó.
Uno de los aspectos positivos para Tucumán Rugby en esta segunda parte de la temporada fue el regreso de varios jugadores que participaron con Tarucas en el Súper Rugby Américas. Su reincorporación incrementó la competencia interna y le dio al plantel más variantes para afrontar la etapa decisiva.
"La llegada de esos jugadores sin dudas aumenta nuestro nivel y la competencia interna. Estamos trabajando para que el ensamble de esos jugadores sea lo más rápido posible con el resto del equipo", señaló Courel.
Pese a la cercanía de los cuartos de final, el entrenador dejó en claro que el encuentro frente a Marista no será utilizado únicamente para ensayar variantes. La prioridad sigue siendo consolidar una identidad de juego.
"Lo que más nos importa es seguir consolidando y construyendo nuestro juego y lo que queremos hacer. A veces sale mejor, otras peor, pero el norte está claro", afirmó.
Aun así, Courel considera que el equipo todavía tiene margen para crecer si quiere transformarse en uno de los principales candidatos al título.
"Siempre uno tiene cosas por mejorar. Creo que hoy el principal punto a mejorar es la efectividad. Contra Huirapuca tuvimos mucho dominio del juego, sin embargo no logramos materializarlo en puntos. Creo que ahí está el desafío, en aprovechar las chances que tengamos, sean pocas o muchas", analizó.
Con la clasificación asegurada y un invicto que lo posiciona entre los equipos más fuertes del Torneo del Interior A, Tucumán Rugby buscará este sábado dar otro paso adelante. El objetivo ya no pasa solamente por ganar, sino también por seguir consolidando su funcionamiento, asegurar el primer puesto de la Zona 1 y llegar a los cuartos de final con el equipo en su mejor versión.