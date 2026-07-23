Tucumán Rugby recibe a Marista con un doble objetivo: sostener el invicto y asegurar el primer puesto

Hasta aquí, el equipo dirigido por Isaías Courel protagonizó una campaña impecable. Ganó los cuatro partidos que disputó y se convirtió en uno de los equipos más sólidos del certamen. El recorrido comenzó con una contundente victoria por 54-15 frente a Mendoza RC en Yerba Buena. Un mes después dio un golpe de autoridad en Mendoza al derrotar 39-27 justamente a Marista, rival con el que volverá a cruzarse este fin de semana. Luego superó 37-26 a Gimnasia y Esgrima de Rosario como local y completó la primera rueda con otro triunfo en Rosario por 39-27.